La vendimia, cada año más madrugadora

“Trabajamos todo el año para este momento”. Y ese momento ha llegado. La vendimia 2024 en la subzona de O Rosal, de la Denominación de Origen Rías Baixas, comenzó esta semana en Santiago Ruiz, bodega que, por la ubicación de sus viñedos, en las laderas de Tomiño y O Rosal, es casi cada temporada la primera en inaugurar la campaña de recolecta de uva. La meteorología marca siempre el inicio de la misma, pues repercute directamente en la maduración de la uva. Por ello no es de extrañar que este año se haya adelantado, pues el sol no ha dado tregua en el mes de agosto; algo que también incidirá en un leve descenso de la producción, la cual, según las previsiones de la DO Rías Baixas, será de 41 millones de kilos de uva, por debajo de los más de 44 millones de kilos que se recogieron el año pasado.

Aunque la vendimia en los viñedos de Santiago Ruiz comenzó este lunes, la bodega ya abrió sus puertas la semana pasada para recibir la cosecha de un particular, cuyas uvas ya tenían los grados necesarios para ser recogidas. Lo mismo le ha pasado a alguna bodega de la subzona de O Condado, que, aunque ha comenzado esta semana, también recibió la cosecha de alguna finca particular, como es el caso Pazos do Lusco, en Alxén, donde también prevén más escasez de uva debido a que ha habido “bastante bichería”.

“Cada año se adelanta más”, apunta Rosa Ruiz, de la bodega Santiago Ruiz. Lo atribuye al tiempo, que el último mes ha sido especialmente caluroso en la zona del Baixo Miño, donde se ubican sus 40 hectáreas de viñedo. Se encuentran en una zona soleada, donde hace más calor, lo que provoca que la uva madure antes. Rosa Ruiz no se atreve a hacer una previsión numérica, pero estima que la producción será “más o menos igual a la del año pasado”.

La DO Rías Baixas estima en 41 millones de kilos la cosecha de este año

Para saberlo habrá que esperar tres semanas aproximadamente, que será lo que dure la vendimia; no obstante, a pie de cepa, las sensaciones son distintas y algunos trabajadores apuntan a que habrá un descenso de la cosecha porque el sol quemó algunos racimos. “Se cortó la hoja antes de tiempo, que es la que protege a la uva del sol”, dicen. Con todo, la uva que recogen está sana y muy dulce. Perfecta para elaborar sus vinos, en los que predomina la variedad albariño.

En sus 40 hectáreas de viñedo trabajan cerca de treinta personas, entre el personal fijo de la bodega y la cuadrilla de 18 personas procedentes de Murcia que han sido contratadas para reforzar la campaña de vendimia. La cuadrilla esquilma las viñas a toda velocidad y, luego, el personal fijo, como Ada Espino, se encarga de repasarlas recogiendo los racimos que dejan atrás. Ada es también la autora de las declaraciones con las que empieza este reportaje. “Nos lo jugamos todo ahora”, dice, mientras levanta una de las cajas en las que trasladan las uvas a la bodega.

Es el segundo año consecutivo que esta bodega contrata temporeros llegados de Murcia para hacer frente a la carga de trabajo que supone recortar miles de racimos de uva al día. Antes era habitual contratar a vecinos y vecinas de la comarca, como estudiantes o desempleados que veían en la vendimia la oportunidad de sacarse un dinero extra; aunque otras bodegas siguen apostando por este modelo, siendo frecuentes las contrataciones a través de empresas de trabajo temporal (ETTs). En este sentido, cabe destacar que el sector se ha venido quejando en las pasadas temporadas de la falta de personal.

“Una de las mejores cosechas”

Otra bodega de la DO Rías Baixas que también ha iniciado la vendimia es Bodegas Marqués de Vizhoja, de Arbo, en la subzona de O Condado. Aquí prevén “una de las mejores cosechas de la historia de nuestra bodega”. “Tuvimos una floración buena y, con el final meteorológico de verano que tuvimos, una maduración excelente”, señala Javier Peláez, su propietario y director técnico, apuntando que, aunque el principio de la primavera fue lluvioso, no tuvieron problemas de enfermedades.

Temporeros procedentes de Murcia contratados para recolectar la uva en O Rosal. / Anxo Gutiérrez

Temporeros de Murcia palian la falta de personal para recolectar Vendimian a ritmo de “Despacito” de Luis Fonsi, pero nada más lejos de la realidad. Las cuadrillas de 18 personas procedentes de Totana, Murcia, contratadas por la bodega Santiago Ruiz para vendimiar sus 40 hectáreas trabajaban ayer a destajo bajo la viña para tratar de recoger la mayor cantidad de uva posible. Uno de ellos, Fernando, prefiere este fruto a otros a los que está acostumbrado a recoger, como el limón, la mandarina o la manzana. También prefiere las viñas de esta subzona de Rías Baixas a las de otra denominación de origen, como es la Ribeira Sacra, donde la cuadrilla ya vendimió otros años. No obstante, dice que “nos adaptamos a lo que toque”. Ellos marcan el ritmo del resto de empleados de la bodega en jornadas casi maratonianas, como lo hacen también en otras campañas. Durante su estancia se alojan en un albergue de Redondela y dicen de la zona que “es un lugar muy bonito y tranquilo”.

