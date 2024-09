El alcalde de Nigrán, presidente de los fondos de cooperación de España

El alcalde de Nigrán, Juan González, acaba de ser nombrado presidente de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad de España, en sustitución de Núria Parlon, que ha renunciado tras su reciente designación como consellera de Interior de la Generalitat de Catalunya tras 15 años como alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet.

El regidor nigranés ostentaba el cargo de vicepresidente de este organismo, que coordina a nivel estatal la cooperación municipal con países en vías de desarrollo, desde marzo. Puesto que suma ahora al de presidente del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade para el que fue elegido en 2015.

Asume la nueva responsabilidad con “moita ilusión” y “orgullo”, no solo “polo respaldo ao labor feito desde o Fondo Galego, senón tamén á imaxe que podemos proxectar desde o noso municipio cara o exterior como localidade que loita contra as desigualdades norte/sur e que cre na cooperación internacional e no municipalismo”.