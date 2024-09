Nigrán completará el empedrado del núcleo histórico de Chandebrito este otoño

La imagen de la parroquia nigranesa de Chandebrito sigue en transformación desde aquella trágica oleada de incendios que la arrasó por completo. Su “rexurdimento” consistió en una serie de iniciativas como la excavación del emblemático castro que la corona, reforestaciones varias y actividades culturales para reactivar la zona, a las que el gobierno municipal quiso sumar una mejora estética del núcleo histórico. Se pavimentó en piedra parte de la Rúa Igrexa hace cinco años por algo más de 60.000 euros que aportó la Deputación y ahora se completará el adoquinado en el tramo restante del mismo vial y en los caminos de As Pedreiras y Buenos Aires y se mejorarán los de As Eiras y Soeiro. Las obras acaban de salir a concurso público por importe de 135.833 euros y será también el organismo provincial el que las financie.

El proyecto incluye la dotación de red de saneamiento en todos los viales mencionados y, en el caso de la Rúa Igrexa, se mejorará el sistema de drenaje para evitar inundaciones.

“A actuación forma parte do plan integral do Concello para recuperar e por en valor toda a contorna do castro que estamos a musealizar. Significa un paso máis na posta en valor dos elementos patrimoniais e etnográficos deste núcleo de aldea tradicional único no municipio, repercutindo nunha gran mellora paisaxística, como se puido comprobar xa no 2019 co primeiro adoquinado”, explica el alcalde, Juan González.

Adoquines de granito

De esta forma, en los caminos de As Pedreiras y Buenos Aires, y también en la parte pendiente de Igrexa, el Concello sustituirá el aglomerado asfáltico o el hormigón, ya muy deteriorados, por adoquines de granito de 20x10x10 centímetros, además de reconstruir un muro tradicional con riesgo de colapso en As Pedreiras y mejorar el sistema de desalojo de aguas de la Rúa Igrexa. Las tuberías del alcantarillado se extenderán también a los caminos Eiras y Soeiro, donde se adecuará la superficie existente en la actualidad.

“Chandebrito é un lugar que foi redescuberto pola cidadanía tras a vaga de lumes de 2017 grazas ao traballo conxunto do Concello, comunidade de montes e de asociación de veciños. Cada fin de semana recibe centos de visitantes que suben ata o Castro e que se quedan impresionados por este núcleo poboacional tradicional que, con estas medidas, contribuímos a por en valor”, añade el regidor.

Entre los atractivos de la parroquia se encuentran los bosques que cubrieron los montes quemados en octubre de 2017 y monumentos como “Rexurdimento”, dos pulmones de los que brota un árbol, elaborados por el grupo artístico Arte no Queimado con restos de árboles calcinados en el entorno. Son numerosas las visitas y selfis que registran durante todo el año, al igual que el castro, pendiente de una excavación completa, o la iglesia del siglo XVIII, el monumento a Milladoiro o el Banco do Encontro.

