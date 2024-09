Redondela paga en tiempo récord los 2,7 millones de euros en facturas pendientes

El Concello de Redondela ha abonado en tiempo récord la totalidad de las facturas pendientes a los proveedores por valor de 2,7 millones de euros. La deuda se saldó mucho antes del plazo establecido en principio, que era el mes de octubre, según informó el gobierno local.

Los pagos comenzaron a realizarse a mediados de julio y finalizaron esta semana, antes de acabar agosto. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, agradece “a gran labor dos traballadores do Concello que conseguiron adiantar os prazos previstos e a totalidade das facturas están saldadas xa, o que demostra que non existe ningún problema de tesourería neste Concello”. La regidora respondía así a las acusaciones del PP, a quienes acusa de provocar “unha alarma social con mentiras, porque a realidade é que o Concello non está en quebra, nin houbo intervención ningunha, e os pagos fixéronse tal como anunciamos no seu momento, mesmo máis rápido do previsto en tan só mes e medio”.

La alcaldesa subraya que tras satisfacer el pago a los proveedores, “queda demostrado que a situación financeira do Concello está saneada, cun remanente de tesourería de case 3,7 millóns de euros que permitiu facer o pago das facturas, e con débeda 0”, puntualiza.

La alcaldesa acusa al PP de provocar “unha alarma social con mentiras, porque a realidade é que o Concello non está en quebra, nin houbo intervención ningunha"

La dirigente municipal agradece también “o apoyo responsable” del BNG para sacar adelante en el pleno el reconocimiento extrajudicial de las facturas y que los proveedores pudieran cobrar. Las facturas que se pagaron corresponden a 2023 y algunas de finales de 2022. Los pagos habían quedado pendientes por una avería informática muy grave que sufrió el departamento de intervención el año pasado, y eso retrasó todo el procedimiento.

Por su parte, el concejal de Infraestruturas, Roberto Villar, denuncia que “intoxicación mediática” por parte de los populares “só busca entorpecer o traballo do goberno municipal e provocou numerosos prexuízos á veciñanza”. El edil señala que “a falsa alarma creada polos populares sobre a situación financeira do Concello fixo que varios provedores deixasen de subministrarnos material, co que moitas obras e arranxos que era necesario realizar en diferentes puntos do municipio non puideron facerse”.

Suscríbete para seguir leyendo