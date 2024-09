O Rosal se une a la Feira do Libro Luso Galaico

El Concello de O Rosal se unió este año a la Feira do Libro Luso Galaico da Ribeira do Miño, una cita cultural que celebró ayer su cuarta edición y que impulsaron A Guarda y Caminha. La actividad contó con la presencia de autores de los tres ayuntamientos, lo que permitió estrechar lazos a este territorio que planea convertirse en la Eurocidade da Foz do Miño.

“Demuestra nuestro compromiso común por seguir caminando juntos, traspasando las fronteras y generando nuevas oportunidades de intercambio”, destacó la regidora de O Rosal.