El díscolo del PP de Gondomar deja el partido pero se queda en el cargo

El que hoy acaba ha sido con toda probabilidad el mes de agosto más agitado en la historia de la política gondomareña, al menos la reciente. Concretamente, en la bancada de la oposición. El concejal díscolo del PP, Ángel Pérez Durán, protagonizó ayer el último temblor del terremoto. Dos semanas después de romper la disciplina de voto en el pleno, presentó la solicitud oficial de pase a no adscrito. Se desliga así del grupo popular pero continúa en la Corporación sin el paraguas del partido. Lo hace, según explicó a este diario, por la falta de interés que encontró en la cúpula pontevedresa respecto a la crisis en la agrupación local. Y decide mantener el cargo público,en la oposición al menos de momento, porque considera que se lo debe a sus votantes. “Creo que al partido le he sobrado pero espero que al pueblo no”, resume.

Su decisión causó “estupor” y “decepción” a la vez en la dirección gondomareña del PP. La presidenta, Paula Bouzós, considera “desleal” la formar de proceder de Pérez Durán tanto cuando rompió la disciplina de voto como ahora, porque no comunicó ninguno de los dos desmarques a sus compañeros.

Bouzós sigue pendiente de una reunión con el presidente provincial del partido, Luis López, para abordar el asunto, que se celebrará igualmente la semana que viene, aunque hayan cambiado las circunstancias. Antes de ayer se trataba de una disparidad de criterios escenificada en un pleno y ahora ya no hay vuelta atrás, el edil díscolo ya se ha desvinculado de manera oficial. Así que la líder de los populares gondomareños acudirá al encuentro con las cosas más claras. Abrirá un expediente a Pérez Durán para solicitar a la Ejecutiva provincial la expulsión como militante. Su intención es reclamarle el acta de concejal “que consiguió al presentarse por el PP”, aunque todo apunta que será en vano.

Baja como militante

“Yo me debo al pueblo y no iba a dejar el acta porque creo que si los vecinos de Gondomar me han elegido tengo que seguir ahí”, explicaba ayer Pérez Durán sobre su determinación de quedarse en la Corporación municipal. Le ha costado “muchísimo”, asegura, desvincularse del grupo municipal. “No me gustaría darme de baja como militante porque soy del PP y lo he sido siempre, pero a veces a lo mejor hay que sacrificar las siglas por el bien de los vecinos”.

“Esto no lo hago para ayudar a Paco Ferreira ni a ningún partido, lo hago porque al mío le he sobrado ", recalca Pérez Durán

Pérez Durán se desmarcó de los demás ediles del PP el pasado día 14 en un pleno extraordinario. Se abstuvo en todos los puntos cuando sus compañeros votaban en contra y su postura sirvió al gobierno municipal en minoría para aprobar el encargo del estudio de viabilidad económica previo a la licitación del contrato millonario del abastecimiento de agua y saneamiento, bloqueado desde hace meses. Lo hizo al discrepar de la estrategia de su partido, de “votar a todo que no”. Mantiene el argumento y trató de explicar a la Ejecutiva provincial “los perjuicios de la deriva que está tomando el partido en Gondomar”. Insiste en que la formación debe ser “responsable y apoyar cuestiones que beneficien a los ciudadanos”.

Trató de ponerse en contacto con el presidente provincial, asegura, pero le remitieron a la secretaria de la Ejecutiva pontevedresa, Luisa Piñeiro, que “tampoco ha contestado”. Concluye así que “al partido no le interesa lo que está pasando en Gondomar porque antes reaccionaba muy rápido y ahora se ve que no”.

Niega rotundamente que este sea un paso previo a sumarse al gobierno municipal, que perdió la mayoría en las urnas en mayo de 2023, o que exista algún acuerdo con el alcalde que pueda estar detrás de su maniobra. “No lo hago para ayudar a Paco Ferreira ni a ningún partido, lo hago porque al mío le he sobrado pero espero que a los vecinos no”, insiste, “ y creo que los vecinos me apoyan porque así me lo demuestran en la calle”. No está en sus planes entrar a gobernar, sino “luchar por los derechos de los vecinos y llegar a acuerdos puntuales en asuntos de interés general, como el del contrato del agua”.

Pérez Durán ocupó el número 6 en la lista electoral del PP de Gondomar y contaba con “confianza plena” por parte de Bouzós, “como cualquier otro compañero”. La presidenta prefiere no pronunciarse sobre “los intereses que pueda haber detrás de su decisión” . En cualquier caso, le desea “toda la suerte del mundo en su trayectoria”.

