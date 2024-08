El CRA Antía Cal de Gondomar inicia el curso sin el prometido comedor escolar

Tampoco en el arranque de este curso escolar podrán los alumnos del CRA Antía Cal en Peitieiros regresar al comedor escolar del centro de enfrente, el CEP Xosé Neira Vilas. Ni tampoco los pequeños de las demás aulas rurales de Vilaza, Guillufe, Couso y Chaín dispondrán del servicio como había prometido el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, en campaña. Así lo criticó ayer el BNG. “Máis unha vez, Xunta e Concello deixan tiradas as familias”, señaló su portavoz municipal, Manuela Rodríguez.

El gobierno local ha iniciado los trámites para convertir la antigua vivienda docente de Peitieiros en un comedor para las cinco unidades del Colexio Rural Agrupado Antía Cal. Pero sigue a la espera, explica Ferreira, “das autorizacións sectoriais precisas e de que a Deputación autorice o proxecto e a subvención que foi solicitada no plan +Provincia”. El alcalde recuerda que “a pesares de non ser a súa competencia, fai unha aposta e un esforzo por facilitarlle a vida e a conciliación á veciñanza, a sabendas de que é unha obriga da Xunta”.

Los nacionalistas lamentan que “as crianzas de 3 a 6 anos do CRA Antía Cal volven ficar excluídas dun servizo que debería ser universal, e as súas familias, privadas dunha ferramenta imprescindible para a conciliación”. El aula de Peitieiros luce desde hace unos días un cartel que se pregunta “O comedor do CRA para cando?”.