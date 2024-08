Pazos de Borbén remunicipaliza la recogida de basura para mejorar el servicio

El Concello de Pazos de Borbén ha conseguido la remunicipalización de la recogida de basura, por lo que desde este mes el servicio lo realiza con medios propios y personal municipal. Desde el gobierno local, que preside Luciano Otero (Alternativa Veciñal), justifican el cambio debido a que el servicio llevaba los últimos años en una situación irregular que provocaba deficiencias en la prestación, un problema que generaba constantes quejas por parte de los vecinos.

Una vez recibido un nuevo camión para la recogida de residuos adquirido por el anterior gobierno, Otero y su equipo tomaron la decisión y realizaron los trámites necesarios para asumir la prestación de este servicio de manera directa por parte del ayuntamiento. “Deste xeito buscamos mellorar a calidade do servizo e xerar un aforro significativo para as arcas municipais, ao non depender de intermediarios para levar a cabo unha tarefa tan importante como a recollida do lixo”, explica el alcalde.

El servicio de la basura lo prestaba la empresa Urbaser y cada verano había quejas de los ciudadanos debido a las deficiencias: bolsas que se acumulaban junto a los contenedores, malos olores y falta de recogida durante algunos días eran algunos de los problemas que generaban más reclamaciones por parte de los usuarios.

El gobierno local explica que desde este momento cualquier problema o incidencia relacionada con la recogida de basura o para la retirada de enseres en la vía pública se pueden comunicar llamando al Concello al teléfono 986 497035.

Pedido hace cinco años

En el año 2019, cuando gobernaba el PP con Andrés Iglesias al frente, la oposición había pedido la remunicipalización del servicio ante las deficiencias en la recogida. El Concello acordó estudiar la aplicación de sanciones a la empresa concesionaria y amenazó con sacar nuevamente el servicio a concurso público. Sin embargo, el entonces alcalde descartó la posibilidad de volver a municipalizar el la recogida de basura. “El coste de hacernos cargo del servicio es inasumible, es una estructura de maquinaria y personal demasiado grande. Sería una locura y una irresponsabilidad porque el recibo de basuras sería desproporcionado e injusto para los vecinos”, justificó Iglesias en aquel momento.

