O Carme Baiona aplaza los bingos hasta abordar las fiestas de 2025 con el Concello

La asociación O Carme Baiona solicitará al arrancar septiembre una reunión con el gobierno municipal abierta a los vecinos, como adelantó hace un mes su presidente, Diego Álvarez, para evitar “o ti dixeches ou eu dixen que xa vivimos na anterior ocasión”. Lo que pretende la entidad es “chegar a un acordo para que Baiona non volva quedar sen festas coma estes anos atrás”, explicaba ayer a través de un comunicado. Hasta que ese encuentro tenga lugar, no organizará bingos sociales. “Non imos recaudar cartos para a festa mentres o Concello non nos deixa facela”, señala el dirigente.

El colectivo abre durante el mes de septiembre el plazo de inscripción de nuevos socios. La intención es sumar más vecinos al centenar que ya forman parte. Para anotarse, los interesados deben enviar un correo a ocarmebaiona@gmail.com, escribir a través de las redes sociales o contactar con cualquier miembro de la directiva.