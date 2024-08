Las playas de Redondela registran su verano con menos incidencias de los últimos años

Los socorristas de las playas de Redondela tocan madera en la recta final del verano. En el servicio de salvamento, que comenzó el pasado 15 de junio y se prolongará hasta el 15 de septiembre, no recuerdan una temporada con tan pocas incidencias en los arenales como la actual. Cuando solo queda una quincena para finalizar el contrato, las intervenciones más graves en las que se actuó fueron cuatro rescates acuáticos de bañistas con dificultades para alcanzar la orilla por las corrientes en la playa de Cesantes, con la intervención tanto de los socorristas como de la embarcación, según explicaron ayer la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, y la concejala de Seguridade, Rita Pérez, durante una visita a las instalaciones del servicio de socorrismo de Cesantes.

En cuanto a Chapela, la actuación más destacada fue una salida de la embarcación para remolcar un bote que precisaba ayuda hasta el puerto. Los incidentes leves también se redujeron considerablemente con respecto a años anteriores. En los dos meses y medio de servicio solo se registraron nueve casos de picaduras de anémona a bañistas entre las dos playas “cando noutros anos se rexistran máis dun cento”, señala Rivas. En cuanto a picaduras de insectos solo se trataron dos, una cantidad mínima con respecto a las docenas de casos de las temporadas pasadas. También se atendieron a 40 personas por heridas por cortes o abrasiones entre las dos playas, una cifra también algo inferior a la de años pasados.

Tres meses de servicio

La regidora también señala que “Redondela pode presumir de ser o único municipio da contorna que ten o servizo de socorrismo operativo desde o 15 de xuño” y destaca el esfuerzo que se hace para que dure tres meses “para que a veciñanza poida gozar das nosas praias nas mellores condicións e con total seguridade ”. Los socorristas están presentes todos los días, incluidos festivos, en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas.

El servicio de socorrismo ofrece también sillas anfibias para los usuarios tanto en la playa de Cesantes como en Arealonga “o que permite ás as persoas con mobilidade reducida gozar dos nosos areais e do baño con todas as comodidades e garantías”, explica Rivas. Este material está siendo muy demandado por personas de todas las edades con problemas de movilidad, y el personal del servicio de socorrismo asiste a estos usuarios en el caso de que lo precisan tanto para acceder a la playa como a la zona de baño.

El personal tiene pendiente una nómina de 2023 Los trabajadores del servicio de socorrismo de Redondela han enviado un escrito al Concello para denunciar que todavía se encuentran pendientes de cobrar la nómina de octubre del pasado año por parte de la empresa Offshore Special Sevices, adjudicataria del contrato Asimismo aseguran que a algunos trabajadores no les pagaron los festivos ni las horas extras ni por los días de vacaciones no disfrutados. En su escrito los trabajadores también explican que la anterior empresa que asumió el servicio en 2022, Top Rescue, había acordado un plus en el salario que la empresa Offshore se negó a mantener, y tampoco les quiere facilitar una relación de todas las incidencias a las que tuvieron que hacer frente los socorristas el pasado año. Los afectados piden la mediación del Concello con la anterior adjudicataria del servicio para que abone a los trabajadores los cobros pendientes, con el coste añadido por los atrasos.

