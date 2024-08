El fútbol nigranés honra a Odilo Dosil

Sin su aportación no se entiende parte de la historia del fútbol local en Nigrán. Odilo Dosil Quintela fundó en 1980 el Club de Fútbol Priegue y lo presidió durante años. Impulsó la construcción del campo de Condomínguez y colaboró con las entidades de todo el municipio durante su etapa como concejal de Deportes. Falleció a los 74 años hace ya 4, pero su recuerdo permanece muy vivo en la familia del deporte nigranés. Por eso el equipo de veteranos del club que él mismo creó ha decidido rendirle homenaje, con la colaboración del Concello de Nigrán, con un memorial que lleva su nombre. Se disputará este sábado, día 31, en el estadio que también fomentó, a las 17.30 horas.

Disputarán los partidos los cuatro conjuntos de veteranos del municipio: los anfitriones, el Dunas-Tapería O Druída, el Chandebrito, y el Rácing Vilariño. Será en este torneo donde Odilo Dosil Quintela, hijo del homenajeado, colgará las botas a los 47 años, tras décadas en las filas del club que su padre hizo posible. Lo acompañarán en la grada su hermana, la concejala de Relacións Veciñais, Xuventude e Festas, Cristina Dosil, y el alcalde Juan González, en representación de la Corporación.

El equipo de veteranos de Priegue que organiza el torneo. / /

“Muy agradecida” se mostraba ayer la edil a los clubes nigraneses por organizar el torneo. “Esta es la mejor manera de recordar a mi padre, jugando, es lo que a él le hubiera gustado”, explicaba Dosil, además de recordar que “su vida estuvo dedicada al fútbol, desde pequeño jugó en el orfanato de Panxón y ya mayor como presidente del Priegue”.

El regidor lo recuerda como una persona “moi apreciada e comprometida” que, como fundador de una institución deportiva, “soubo transmitir os mellores valores do deporte, por iso no ano 2019 recibiu un recoñecemento público na I Gala do Deporte do Concello de Nigrán xunto a Jorge Souto, presidente histórico do Racing Vilariño”.

Odilo Dosil, con su familia y el alcalde tras recibir el reconocimiento en la I Gala do Deporte. / /

Odilo Dosil Quintela nació en Vigo en 1946 y falleció en 2020 en Nigrán. Pasó su infancia en el centro de huérfanos del mar de Panxón al perder la vida su padre embarcado y fue allí donde empezó a amar el deporte. Inició su vida laboral en el astillero vigués Barreras y en el trabajo conoció a su mujer, Josefa Valverde, natural de Priegue, con la que formó una familia y tuvo tres hijos. En esta parroquia creó en 1980 el equipo de fútbol por el que pasaron generaciones de jóvenes hasta su desaparición en 2001, cuando se transformó en el Nigrán Club de Fútbol, que finalmente se fusionó con la Escuela Deportiva Val Miñor en 2010, permaneciendo desde su origen el equipo de veteranos que organiza el homenaje.

Fue un hombre comprometido socialmente y uno de los fundadores de la agrupación socialista de Nigrán, además de ejercer como concejal de deportes independiente con el primer alcalde democrático de la localidad, el centrista Modesto Valverde. Desde ese cargo político impulsó la construcción del estadio de Condomínguez. Emprendedor también en el ámbito laboral, fundó su propia empresa de compraventa de mariscos que actualmente dirige su hijo.

