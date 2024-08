Estudos Miñoráns programa unha xeira de 3 días ao Barbanza

O Instituto de Estudos Miñoráns organiza unha nova edición das Xeiras Alén Miñor que durará tres días (5, 6, e 7 de outubro) e que percorrerá a comarca do Barbanza. Os asistentes desfrutarán da paisaxe costeira mesturada con elementos etnográficos e paseos. O prezo é de 185 euros para os socios,199 para os que non o son. Para anotarse, contactar por WhatsApp co 627276816.