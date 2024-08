Non si? Teatro estrea hoxe a súa 15º montaxe, “Forestas”

Un collage de escenas de Lorca e de Shakespeare vertebra a décimo quinta montaxe do grupo baionés Non si? Teatro. A peza, escrita e dirixida pola directora da compañía, Mónica Sueiro, estréase hoxe mércores ás 20.30 horas no xardín da biblioteca municipal.

Os espectadores desfrutarán dunha serie de pezas que acontecen en bosques e pradarías, conxuros e profecías de meigas. “Son os disparatados ensaios dun grupo de cómicos, as mostras da sede de sangue da lúa e da morte, os amores imposibles dos insectos...Un paseo polas fragas que nos amosan o humano”, resume Sueiro.

Integran o elenco Eva Llorca, Ángela Comesaña, Carme Rigau, Lucas Tank, Vanessa Glemsel e Laura Pena.