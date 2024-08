El gobierno de Gondomar buscará recobrar la mayoría con la edil saliente de Manifesto

Lo negó la propia Rocío Cambra tras confirmar su marcha del grupo municipal de Manifesto Miñor para convertirse en edil no adscrita y lo niega el alcalde de Gondomar, el socialista Paco Ferreira. Uno y otro rechazan la existencia de un acuerdo previo a su ruptura con la agrupación ciudadana que ha representado durante los últimos nueve años para incorporarla al equipo en busca de la mayoría absoluta que las urnas arrebataron al PSOE hace poco más de un año.

El regidor admite que sí le ofreció alguna concejalía hace meses, poco después de las elecciones, cuando su objetivo era sumar los 9 ediles necesarios en una Corporación de 17 para sacar adelante todos sus proyectos. Ahora eso “xa non é unha prioridade”, asegura, aunque se muestra “aberto a falar” para “facer un goberno forte”.

Ferría confía también en llegar a acuerdos puntuales con otros grupos

Tras conocerse el abandono de Manifesto Miñor por parte de Cambra, Ferreira no descarta reabrir el diálogo en busca de la mayoría, pero deja claro que lo hará “con sosego e serenidade”. Ya no le urge, explicó a este diario, “despois do que pasamos peleando polos soldos do goberno que nos quería retirar a oposición”. Argumenta además el regidor que ha logrado ya algunos de sus principales objetivos del mandato. “Salvamos a praza Manuel Alonso grazas a un acordo co BNG e a herba sintética das Gaiandas mediante outro acordo co Partido Popular”, recuerda. “Agora xa pasamos o máis difícil e despois dun ano de goberno temos ritmo e podemos chegar a entendemento cos demais grupos para sacar cousas adiante”, recalca.

Su intención es “abrir vías de diálogo” para alcanzar la deseable mayoría absoluta en el salón de plenos, y dice que lo hará tanto con Cambra como con la representante del BNG, Manuela Rodríguez, e incluso con el portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, aunque estos dos últimos rechazaron sus ofertas en su momento.

Lo más urgente ahora, tras el pase a no adscrita de Rocío Cambra, es reorganizar los órganos de decisión municipal. La edil ha de integrarse en las comisiones y el alcalde sostiene que será a costa de uno de los tres representantes del PP.

Araúxo: “Agora toca pasar páxina e seguir traballando” La decisión de la número 2 de Manifesto de dejar sus filas para formar parte de la Corporación como edil no adscrita será valorada en una asamblea que la agrupación ciudadana convocará próximamente. A la espera de que la formación en conjunto se pronuncie, su portavoz, Antonio Araúxo, insistió ayer en mostrar “respecto absoluto” por Rocío Cambra y en “pasar páxina e continuar traballando polos veciños de Gondomar”. Quiso dejar claro que Manifesto Miñor “ten vocación de continuidade e non vai desaparecer por moito que a algún lle gustaría”.

