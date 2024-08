El cine de nuevo en A Xiralda

El barrio ponteareano de A Xiralda, donde entronca la calle Roxelio Groba con Avenida de Galicia y Paseo Matutino, vivió de nuevo la emoción del séptimo arte con una proyección de Cine na Rúa, impulsada desde el departamento de Cultura del Concello ponteareano.

Se montó una gran pantalla y la calle Roxelio Groba se llenó de sillas y numeroso público asistió de pie o sentado sobre el pavimento de adoquín. La improvisada sala gustó a los asistentes, pero muy pocas personas de ese público sabían que estaban “regresando al pasado” porque, a muy pocos metros, cien años atrás, estaba la primera sala de proyección de Ponteareas, el malogrado Teatro-Cine Colón, un salón de madera que el fuego terminó devorando años después.

Ponteareas, como cabeza de una comarca, fue también un lugar de diversión y un sitio de avances tecnológicos que vio nacer el séptimo arte, incluso antes de que el precursor del cine gallego, José Gil, tuviese uno de sus primeros centros de trabajo.

El Teatro-Cine Colón de Ponteareas estaba situado en la esquina de avenida de Galicia con Paseo Matutino y en los años veinte proyectaba las primeras películas de cine mudo. Acudían de toda la comarca para ver posiblemente a Charlin Chaplin “Charlot” o distintas filmaciones de carácter documental. En 1932, esta sala fue una de las primeras de Galicia en proyectar una película sonora, según recoge Luis Miguel Quiroga Valcárcel en su trabajo “La implantación del Cine Sonoro en Galicia” . La película proyectada fue “La llama sagrada” , que acababa de exhibirse en Bouzas. La sesión sonora se organiza en la sala ponteareana, “con la iniciativa de los señores Doval y Carrera, que son los que traen (no instalan) el cine sonoro por vez primera a Ponteareas”. En este caso el film era el trabajo con sello americano rodado en 1931 por Guillermo Prieto Yeme y William C. McGann, aunque coincide en el título con otra película de 1942, en este caso dirigida por George Cukor.

Ponteareas aún tardaría meses en tener otra proyección sonora, ya que en aquel momento los montajes de proyectores sonoros no eran rentables y funcionaba un sistema consistente en montar dispositivos móviles para las proyecciones que recorrían varias salas a lo largo del año. Estos ambulantes llevarían otra película a la villa del Tea, advirtiendo los propietarios del Teatro-Cine Colón que la proyección no era por su cuenta “sino por otra empresa particular a quien ha cedido el teatro por ese día”.

“Una de las empresas que se dedicaban a la actividad ambulante era la sociedad Graña-Casanovas, que en mayo de 1933 hace acto de presencia en el Teatro-Cine Colón de Ponteareas con el film en español “Camarotes de lujo” (Trasatlantic, 1931). Será en el mes de mayo de 1934 cuando Ponteareas inaugure cine sonoro estable; esto sucede a raíz del arriendo del Cine-Teatro Colón por los hermanos Gómez de Vilagarcía, quienes, después de importantes reformas, instalan un equipo sonoro moderno (no se especifica la marca)”, asegura Luis Miguel Quiroga Valcárcel.

Última proyección

Ponteareas tendrá una nueva sesión de cine, mañana día 29, en el Parque de A Feira Vella que será la última proyección del verano tras otra en A Perillana. El concejal de Cultura, Juan Carlos González Carrera, está muy satisfecho con la acogida de estos pases y recuerda que la localidad descubrió el cine al mismo tiempo que las grandes ciudades.

La villa del Tea tuvo seis salas de proyección a lo largo de su historia. El Teatro-Cine Colón montado por José Godoy antes de los años veinte del siglo pasado, el Royalty, de José Gil, fundado en 1923, el Cine Tea, montado por Ramón Mota en 1955, el Guillade de José María Giráldez de 1957, el Cine Mariño de Delio Rodríguez fundado en 1957 y los Multicines Séptimo Arte, llegados ya con el furor de la televisión y el VHS y creados por la empresa Vaesro en 1998. Según datos recogidos en “El cine en la provincia de Pontevedra a través de sus archivos públicos” de la Universidad de Santiago, también el Concello de Ponteareas puso en marcha un minicine municipal en 1991, al parecer para que la villa no se quedase sin proyecciones.

Suscríbete para seguir leyendo