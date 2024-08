Festa do Comuneiro con música, teatro e humor, este sábado en Couso

O Bosque da Lingua de Couso acolle este sábado, día 31, a Festa do Comuneiro da parroquia. Comezará ás 17.30 e contará con actuacións musicais a cargo da agrupación de gaitas de Couso e dos grupos Volta e Dálle e Nós Folk. Os asistentes gozarán dunha obra de teatro co grupo A Moura de Chaín e dun monólogo de humor do actor Avelino González. Haberá posto de bebidas e bocadillos e inchables.