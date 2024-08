Treinta y siete vinos compiten para ser “Delicioso do ano” en Salvaterra de Miño

Un total de treinta y siete vinos de la subzona Condado de Tea, dentro de la D.O. Rías Baixas, compiten para ser “Deliciosos do ano 2024” en una cata que se celebró ayer y cuyos resultados se harán públicos hoy, durante la XLV Festa do Viño do Condado de Tea.

En total serán premiados tres Rías Baixas albariño, tres Rías Baixas Condado do Tea y un Rías Baixas tinto, y en todas las categorías hubo una dura batalla ya que, en general, las calidades de los vinos presentados son excelentes, según Ramón Huidodro, Secretario General del Consello Regulador Rías Baixas.

De los vinos presentados a la cata, veinticuatro son Rías Baixas albariño, siete de elaboración Rías Baixas condado y seis Rías Baixas tintos. La comarca vuelve así a significarse por la elaboración del albariño, un vino varietal elaborado únicamente por esta uva que en la zona denominan “o rei do viño”, frente a la elaboración de condados, donde el vino es polivarietal y se obtiene de una mezcla de uvas de albariño, treixadura y otras variedades blancas autorizadas, que deben proceder obligatoriamente de viñedos inscritos en la subzona O Condado. Además vuelven a aparecer seis tintos en disputa por el mejor, destacando elaboraciones varietales o monovarietales con sousón o mencía, entre las clases.

Para otorgar los premios, el Concello de Salvaterra, organizar, ha confiado en el Consello Regulador que ha elegido un panel de once expertos reconocidos en la Denominación, con el Secretario General de la D.O. presente en todo el proceso y levantando acta.

Nuevos cofrades

Entre los catadores estaba Luis Paadin, presidente de la Asociación Gallaecia, Pepe Beiro, su fundador, Bruno Kramer, el director técnico del Consejo Regulador Agustín Lago, el técnico del consejo José Luis Martínez Canle, y enólogos como Chema Ureta, Emilio Fernández, Cristina Carrera, Javier Pérez Castro, Cesar Alonso y José Dopazo.

Los premios serán dados a conocer esta mañana en el transcurso de un acto oficial en el Concello de Salvaterra en el que se nombrarán también los nuevos cofrades, y que se celebra a las 11:00 de la mañana.

Por otra parte, hoy es el día grande de la fiesta, que se inicia a las 10:30 horas con el desfile de bandas de gaitas y grupos folclóricos. A las 13:00 horas, lectura del pregón a cargo de Sergio Pazos, y a las 13.30 horas, actuación de las charangas Mil9 y Nosokaos. Por la tarde a las 19.00 horas, concierto de Lenha Verde, Black Lover’s y Somoza Trío.

Suscríbete para seguir leyendo