Salvaterra brinda con la XLV Festa do Viño do Condado

El conselleiro de Cultura, José López Campos, y la alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel, dieron ayer la apertura a la XLV edición de la Festa do Viño do Condado do Tea. En el acto de corte de cinta estuvieron acompañados de bodegueros y de otros representantes de la corporación, además del Gran Mestre de la Cofradía del Viño do Condado. Con la apertura se inician tres días de fiesta en los que los asistentes brindarán con los vinos de la subzona de Condado de Tea de la D.O. Rías Baixas.

Hoy tiene lugar el segundo día de la fiesta que comienza a las 10.00 horas en la Casa do Viño con la Cata a Procura dos Viños Deliciosos. Los puestos de vino y comida abren a las 12.00 horas y también se celebran las noches gastronómicas con productos de la tierra y el mar.