El Entroido de Verán y la Punkativada centran la oferta de ocio en la comarca

La comarca redondelana se prepara para un fin de semana festivo protagonizado por el Entroido de Verán de Redondela y la Punkativada de Arcade.

La villa de los viaductos acoge hoy la 25 edición de su Carnaval, la cita festiva más importante de la temporada estival que se espera que atraiga a miles de personas para disfrutar de una amplia programación para todos los públicos con el concierto del cantante argentino Coti como actuación estelar.

Las actividades en el Campo da Feira arrancarán a las 20.00 horas con la sesión de discjockeys a cargo de Carlos González y Borja Rúa. A las 21.30 comenzará uno de los actos más esperados con la Gala Drag. Los conciertos empezarán a las 23.00 con Javi Maneiro y a las 00.30 será el momento estelar con el cantante argentino Coti.

Fiesta en Arcade

Por su parte, el Multiusos de Arcade será hoy el escenario de la Punkativada, un festival dirigido al público infantil y juvenil que ofrece concertos, espectáculos y cuentacuentos, talleres y muchas actividades de ocio.

Los actos arrancan a las 11.00 con el obradoiro creativo “Punki” y a las 12.00 será el turno del concierto de As Tareixas de Redondela. A las 13.00 subirá al escenario Golfiños con su actuación infantil “Silforiña”.

Por la tarde, la actividad comienza a las 17.00 horas con el espectáculo “Cirkompacto” de Hellbrother. De 18.15 a 20.45 los asistentes disfrutarán de los juegos de “Paporrubio” y se cerrará a las 21.00 con el concierto Singular de Píscore.

La Punkativada retomará su programación mañana domingo pero en Carballeira do Peirao. La jornada comezará a las 11.00 horas con el obradoiro creativo de "Palabras encadenadas", una cita donde se van a encadear palabras para que no se pierdan creando una pieza artística con ellas y así de forma lúdica no perder el vocabulario que no usemos. A continuación llegará uno de los platos fuertes de esta edición con el concierto de la Gramola Gominola a las 13.00 horas. Una banda de auténtico rock&roll en gallego con Paco Cerdeira (Pakolas, Zenzar), Paula Romero (De Vacas, Coro Encaixe), Anxelo de Xermar (Festicultores Troupe) y Rodrigo Muñoz (Di elas, Lacón con Grelos). El fin de fiesta será por todo lo alto con el espectáculo a las 17.00 horas de "Peterpunk e o neno imperdible" protagonizado por Peter Punk y Brais das Hortas.