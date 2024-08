El PP de Gondomar pide auxilio a la Ejecutiva provincial para zanjar su crisis

La Ejecutiva provincial del PP será la encargada de resolver la crisis abierta en el PP de Gondomar durante el último pleno, hace una semana. La ruptura de la disciplina de voto por parte del concejal Ángel Pérez Durán al abstenerse en todos los puntos del orden del día abrió una brecha en el grupo municipal popular que sus integrantes no han podido cerrar en los últimos días pese a mantener una reunión para ello.

Así que la presidenta local del partido y portavoz en la Corporación, Paula Bouzós, ha solicitado un encuentro al presidente provincial, Luis López, con la intención de que sea la cúpula del partido la que intervenga, bien para facilitar el entendimiento entre los concejales, o bien para eliminar el elemento discordante, es decir, exigir al edil díscolo que entregue el acta para que pase el siguiente en la lista electoral. También espera Pérez Durán que la dirección pontevedresa de la formación se ponga en contacto con él o con el conjunto de concejales para trasladarle su versión sobre “el rumbo que está tomando el PP de Gondomar”, con el que está en completo desacuerdo.

Sorpresa

Su desmarque pilló por sorpresa, al menos así lo manifestó la portavoz, a sus cinco compañeros del PP en la Corporación. Su abstención favoreció la aprobación de asuntos de calado como el inicio de los trámites para contratar el millonario servicio de saneamiento y abastecimiento, una cuestión que había permanecido bloqueada durante los últimos seis meses tras plantearse para el debate hasta cinco veces. El gobierno municipal del PSOE en minoría no había logrado apoyos entre ninguno de los grupos de la oposición para sacarla adelante pese a la urgencia de hacerlo, ya que la actual concesión lleva cuatro años caducada.

“El PP debe ser un partido responsable y no debe votar siempre no porque no”, insiste el edil díscolo

Tras unos días de puente y reflexión para abordar el asunto con perspectiva, los seis ediles se reunieron la noche del martes para tratar de aclarar lo ocurrido y solucionar sus diferencias. Pero no hubo entendimiento. Bouzós pidió explicaciones al edil y este insistió en su intención de “dar un toque de atención” sobre la deriva del partido. “El PP debe ser un partido responsable que se debe al pueblo que lo ha votado y no debe votar siempre no porque no”, insistía ayer. A la líder de los populares gondomareños no la convenció porque “nunca antes había mostrado sus diferencias”, ni siquiera en la reunión que mantuvieron “online” el día anterior para tratar los asuntos del pleno.

Bouzós recuerda que Pérez Durán "nunca antes había mostrado sus diferencias"

Ninguna de las partes se movió de su posición, por lo que ambas fían a Pontevedra la solución al problema. “Vamos a dejar que sea el partido el que escuche y decida qué hay que hacer”, manifestaba ayer Bouzós.

En eso sí está de acuerdo Ángel Pérez, en que “el partido escuche y tome conciencia del problema del PP de Gondomar, que es muy grande” . Se refiere el concejal de nuevo a la estrategia política de obstaculizar incluso asuntos importantes para los vecinos.

¿Debe seguir Pérez Durán en el partido o dimitir? Bouzós no se pronuncia a la espera de que lo haga la Ejecutiva provincial y Ángel Pérez Durán espera no tener que marcharse. “No quiero irme porque soy una persona de partido, llevo al PP en las venas y en el corazón y no he matado a nadie ni roto un gobierno ni he pactado con ningún adversario político, solo he roto la disciplina de voto” . Ahora bien, asegura que no le importará dejar el acta de concejal “si mi marcha sirve para que el partido cambie de rumbo en Gondomar”.

