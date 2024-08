La Policía asegura que sí acude a los avisos por perros en playas de Nigrán

La Policía Local de Nigrán desmintió ayer que sus patrullas no acudan a las llamadas de bañistas por presencia de perros en las playas, como publicaba este diario.

La Jefatura aclaró “que se va a requerimiento, pero no siempre se puede porque no se abandona una situación de mayor urgencia y la realidad es que en verano no hay efectivos suficientes para poder ir siempre que se llama”. Recordó que el municipio “triplica la población en época estival y con ello aumentan los requerimientos a los que se ha de dar un servicio efectivo”.