Arcade gana nuevas plazas para aparcar gratis en Xosé Solla

Soutomaior inició esta semana las obras de adecuación del aparcamiento de la Avenida Xosé Solla situado junto al cruce de Pierres, impulsadas por el gobierno local con el objetivo de ampliar el número de plazas de estacionamiento gratuitas en el núcleo comercial de Arcade.

Los trabajos que se están ejecutando en este espacio, consistentes en su ampliación, adecuación y reordenación, permitirán duplicar las plazas que hasta ahora ofrecía este parking. En concreto supondrá un incremento de más de 60 plazas al espacio de aparcamiento que dispone en la actualidad. Con la nueva incorporación, el entorno de esta céntrica avenida tendrá habilitadas cerca de 100 plazas gratuitas para estacionar.

El pasado mes de mayo el gobierno local ya habilitó otra zona de aparcamiento en la calle Forneira, que sumó 20 nuevas plazas y que da servicio tanto a negocios de restauración como a zonas de ocio. Además, el concejal de Urbanismo, Pablo Garrido, asegura que “seguimos con negociacións de fincas para incrementar aínda máis o número de prazas de aparcamento na zona urbana do noso concello”.

En este sentido, el alcalde, Manu Lourenzo, agradece la colaboración de los propietarios de las fincas que cederon de manera desinteresada y gratuita para que se pudiera realizar esta ampliación de la zona de estacionamiento, algo que beneficiará a los vecinos y al comercio local.

Respecto a esta actuación puso de manifiesto que se trata de “un paso máis na folla de ruta do goberno local para dotar de máis prazas o núcleo urbano de Arcade. Cumprimos así un dos nosos compromisos ao comezo do mandato, como é mellorar o día a día dos veciños e veciñas e facilitar o acceso ao comercio local con máis bolsas de aparcamento gratuítas”.

Además, Lourenzo destaca que desde el Concello “seguimos a traballar para aumentar aínda máis o número de prazas de aparcadoiro no núcleo urbano do noso concello, ao tempo que seguimos avanzando nun modelo urbano e do tráfico máis eficiente e ordenado e que deixe atrás o actual modelo caótico e desfasado, co obxectivo de que Soutomaior siga crecendo”.

