El impacto ambiental de los perros en las playas de Nigrán

El de Nigrán es el único ayuntamiento del área que permite, por primera vez este verano y tras una encuesta ciudadana “online”, el acceso de perros a sus playas. Según la nueva normativa en vigor desde hace dos meses, los canes pueden disfrutar de los arenales entre las diez de la noche y las nueve de la mañana, atados, como en cualquier otro espacio público. Pero la realidad es que son minoría los que bajan a la arena con correa y la imagen que cualquiera puede encontrarse a pie de orilla en ese horario es la de decenas de animales corriendo libres. Opiniones a favor o en contra aparte, su presencia es, según afirman expertos en la materia, un auténtico peligro para el resto de seres vivos del entorno, sobre todo para las aves, tanto las que residen allí todo el año como las migratorias que viajan hacia el norte de Europa en primavera o hacia el norte de África en otoño.

“A presenza de cans na praia ten un impacto ambiental máis alá das cuestións hixiénicas”, asegura el doctor en Biología y director del Instituto de Estudos Miñoráns, Juan Hermida Lago, que alude a “abundante literatura científica” sobre el perjuicio que suponen, “especialmente para as aves limícolas que se alimentan dos restos que deixan as mareas”.

Juan Hermida: "Xa se están documentando mortes de aves migratorias extenuadas porque non poden comer polas contínuas persecucións dos cans"

El experto, profesor en el IES Val Miñor, explica que esas aves aprovechan las primeras y últimas horas del día para alimentarse, precisamente los momentos en que hay canes en las playas nigranesas. “A presenza dun depredador espántaas e sométeas a estrés. Cando unha ave ve un can non ve un ‘lindo perrito’, senón un depredador. Ningún de nós estaría descansando e comendo tranquilamente se sabe que hai un león solto nas inmediacións”.

Dos mujeres pasean un perro en la playa de Patos. / Adrián Irago

Para Hermida, la situación es “especialmente grave” en el caso de las migradoras, que “aproveitan para recuperar forzas alimentándose nos nosos areais e chegan nunha situación de desnutrición que xa se están documentando mortes destas aves extenuadas porque non poden comer polas contínuas persecucións dos cans”.

Zona de migratorias

En similares términos se expresa Antón Lois, educador ambiental y coordinador de la ONG Amigos da Terra. “Os dunares son ecosistemas extremadamente fráxiles nos que tanto as prantas como as aves se adaptaron a vivir en condicións extremas de salitre ou temperaturas que poden soportar, mais calquera pequena alteración pode marcar a diferencia entre a vida e a morte”. Recuerda que las dunas de Praia América, en cuya recuperación ha invertido el Concello miles de euros a lo largo de las últimas décadas, son zona de cría de especies en peligro crítico de extinción como la llamada ‘píllara das dunas’. “En momentos de cría, con exemplares que aínda non teñen mecanismos para escapar, o dano pode ser letal. O que para un can é un xogo para as aves mariñas e para a vexetación non o é”, argumenta.

Lois llama la atención también sobre el riesgo para las aves migratorias “que chegan ao límite das súas forzas despois de voar miles de quilómetros e o can xogando pode acabar con elas”. Toda la desembocadura del río Muíños es una zona de invernada, recalca.

Antón Lois: “Hai sitios de sobra onde poden ir os cans sen producir ese dano”

Ambos llaman a la reflexión tanto de los propietarios de los animales como del gobierno municipal. “Non hai necesidade de que os cans vaian ás praias que son ecosistemas sensibles, os cans son igualmente felices en calquera outro sitio sen causar ningún prexuízo”, indica Juan Hermida. Antón Lois considera que “hai sitios de sobra onde poden non producir ese dano”. Incluso en playas, en las que “se perderan os valores naturais que un día tiveron”. “Os cans teñen alternativa, pero esas aves e esas plantas non poden estar en ningún outro sitio”, subraya.

El debate sigue vivo: dueños satisfechos y quejas de bañistas por las heces Ganó el sí por un 74,2% de los votos en la consulta popular que convocó el Concello de Nigrán hace un año para determinar si permitía o no el acceso de perros a sus arenales, pero el debate sigue vivo a pie de playa. Para los propietarios de mascotas la medida ha sido “fantástica” porque les ahorra desplazamientos al monte y porque sienten a sus animales de compañía “felices”, comentaban ayer algunos en Praia América y Patos a primera hora de la mañana. La otra cara de la moneda la muestran los bañistas que se encuentran con las heces cuando llegan. “Es un asco. Ya tienes que andar con cuidado por las aceras y ahora también en la playa”, señala José Ramón López en Patos. Las protestas apuntan también a la presencia de canes fuera del horario permitido. En Area Fofa, “no solo hay gente con perros toda la tarde, sino que los desembarcan de los yates fondeados para que hagan sus necesidades”, denuncia Javier Martínez, que asegura haber llamado a la Policía Local en varias ocasiones sin éxito. Ninguna multa Y es que los agentes municipales no acuden a estas llamadas, aseguran desde la Jefatura, porque “no podemos abandonar otras situaciones de mayor urgencia” . Tampoco realizan controles en horario de perros para comprobar que circulen con correa o que sus propietarios recogen las deposiciones, de manera que no han interpuesto ninguna denuncia por ello. El alcalde, Juan González, cree que ha sido acertado abrir las playas a las mascotas. “É unha experiencia positiva ver os cans disfrutando cos donos sen molestar a ninguén”, señala. No le constan quejas pero asegura que se intensificará el control.

