El PSOE de Redondela rechaza la subida del canon de Sogama por la basura

El PSOE de Redondela no quiere que la subida del canon de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) por la recogida de residuos afecte a las arcas municipales ni a los bolsillos de los ciudadanos. En este sentido, los socialistas presentarán una moción en el pleno ordinario contra el incremento de tarifas por parte de la empresa pública autonómica que se encarga de la gestión de la basura.

La iniciativa insta a la Xunta “a que non suba o canon da xestión dos residuos e que non obriguen a pagar á veciñanza e aos Concellos a deficiente xestión que fai de Sogama”. El grupo socialista destaca que esta empresa pública estableció en 2019 la bonificación del 10% en el canon de basura a los concellos que se comprometieran a reducir el volumen de los restos orgánicos y los envases ligeros –contenedor amarillo–, así como a repercutir esta rebaja en los recibos a los ciudadanos. “En 2023 Sogama tivo a intención de suprimir esta bonificación pero ante a resposta social e por parte dos concellos que esta medida ocasionou, finalmente o goberno galego tivo que recuar e substituíu esta medida pola bonificación do 15% condicionada especificamente á implantación do contedor marrón e ao traslado aos recibos da rebaixa”, afirman los socialistas.

Subida para el próximo año

Sin embargo el pasado mes de junio la empresa pública anunció la eliminación de esta bonificación del canon para los meses que restan de año, quedando la cantidad a abonar en 66,01 euros por tonelada para todos los municipios y una subida para 2025 hasta los 78 euros por tonelada. Además se suprimirá la rebaja del 15% de la que se beneficiaban 118 municipios por la colocación del contenedor marrón. Para compensar estas subidas Sogama anunció que dispondrá del fondo de cooperación local, lo que reducirá en un 12% este incremento, quedando finalmente en 66,01 euros la cantidad a abonar también el próximo año.

El PSOE pide que se mantenga el canon actual y también la bonificación del 15%, además de ayudas económicas al Concello para implantación de medidas que contribuyan al reciclaje de los biorresiduos.

