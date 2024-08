Cuenta atrás para demoler la gasolinera de A Pasaxe tras una década cerrada

Diez años se cumplirán en abril desde que el Concello decretó el cierre de la estación de servicio de A Pasaxe, con sentencia firme de derribo por parte del Supremo desde 2013. Más de una década ha tratado la propiedad, la empresa Combustibles del Noroeste S.L., de salvar de la piqueta lo que queda de la gasolinera que dio servicio al polígono industrial de Vincios desde finales de los noventa.

Su intención es aprovechar en parte la construcción para abrir otra nueva con supermercado en la misma parcela aunque en otra ubicación, ya con todo en regla y bajo el amparo del plan sectorial del área empresarial. Pero no ha podido ser. La justicia apremia y, al no hacerlo el dueño a lo largo de todo este tiempo, será el Concello de Gondomar el que ejecute la demolición. Lo hará en septiembre, según confirma el alcalde, Paco Ferreira. “Xa non hai volta atrás, temos que cumprir a orde xudicial”, recalca.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) lleva cuatro años apremiando al Ayuntamiento de Gondomar para que ejecute el derribo de manera forzosa al no hacerlo el propietario. “No nos queda máis que cumprir”, insiste el regidor, que ya ha recibido advertencias de multas de hasta 1.500 euros con cargo a su patrimonio personal si no lo hace.

Las obras para borrar del mapa el establecimiento están contratadas desde el año pasado. La compañía Trasdeza ganó el concurso público con una oferta de 77.940,94 euros y tiene orden de comenzar en septiembre. La propiedad tiene hasta que finalice esta semana para retirar materiales, maquinaria y enseres del sótano. El Ayuntamiento le remitió el pasado 22 de julio un requerimiento oficial en el que le daba un mes de plazo para llevarse sus cosas. En caso de que no lo haga, será la constructora contratada la que lo retire todo y se deshaga de los residuos.

La propiedad ha solicitado recientemente al juez hacerse cargo del derribo, pero los servicios jurídicos municipales consideran que ya no es posible a estas alturas, una vez contratados los trabajos por parte del Ayuntamiento. El gobierno local demoró inicialmente la demolición a la espera de que el titular de la gasolinera presentase oficialmente el proyecto de la futura estación de servicio y solicitase la licencia municipal, explica Ferreira. Pero tampoco lo ha hecho y el juez sigue apremiando.

Fin a un pleito que supera el cuarto de siglo El desmantelamiento de la gasolinera de Vincios pondrá fin a un pleito que dura más de 25 años. El Concello de Gondomar concedió la licencia de instalación y actividad a Combustibles del Noroeste en 1997 y la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda la de construcción en 1998. Otra compañía del sector, Sertuy, denunciaba al negocio por incumplir la normativa de ubicación de este tipo de establecimientos, ya que debía situarse a más de 150 metros de cruces de carreteras autonómicas o nacionales. La demanda apuntaba también a que la parcela carecía de los 2.000 metros cuadrados exigidos para edificar y a que se había desviado el curso natural del río Zamáns para ampliarla. El litigio acabó con orden de derribo en firme del Tribunal Supremo 16 años más tarde y el titular del negocio decidió reclamar por la vía judicial los daños y perjuicios que le causaba la sentencia. Primero lo hizo por la vía administrativa y exigió 4,5 millones de euros a las administraciones local y autonómica, que le habían concedido los permisos que la justicia anuló obligándole a cerrar el negocio. Al desestimar ambas el recurso acudió a la vía judicial y rebajó la reclamación a 2,9 millones. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia también se la desestimó por presentarla fuera del plazo de un año que marca la normativa desde que se produce el hecho que motive la indemnización.

