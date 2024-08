Soutomaior restaura las placas de piedra con la toponimia local colocadas en tiempos de Pereira

El gobierno local de Soutomaior ha iniciado los trabajos de restauración de todas las placas de piedra con la toponimia de cada lugar existentes en el término municipal. Se trata de bloques serigrafiados con los nombres de los barrios, colocados durante los mandatos del alcalde Fernando Pereira (1979-1995), que en la actualidad se encuentran en un estado de deterioro muy avanzado debido a que no se realizó ninguna labor de mantenimiento en los últimos años.

El regidor actual, Manu Lourenzo, impulsor del proyecto para la restauración de estas placas y la puesta en valor de la toponimia tradicional de los barrios en todo el municipio, destaca el trabajo realizado por los operarios municipales para que “pouco a pouco estes símbolos distintivos do noso concello recuperen o seu lustre”. “As placas levan anos sen recibir ningún tipo de mantemento, polo que se atopan nun alto estado de deterioro, pero pouco a pouco irémolas recuperando”, señala.

En concreto, los trabajos consisten en la limpieza y restauración de las placas de piedra y en el repintado de las serigrafías con los topónimos. El alcalde señala que “con este proxecto acabamos coa inxustiza histórica de non poñer en valor a toponimia do noso concello”. En este sentido, Lourenzo recordó el trabajo realizado por Fernando Pereira para recuperar los nombres tradicionales de los barrios de Soutomaior. “Agora, despois de moitos anos sen mantementos, no goberno local collemos a testemuña e con este proxecto, dámoslle o cariño que se merece a nosa historia, aos nosos barrios e os seus nomes”.

Desbroces de viales

Por otra parte, el responsable municipal también subrayó que ya se inició la segunda fase de los desbroces por los núcleos de población del municipio. “Sabemos que é imposible chegar a todos os puntos de maneira inmediata, pero pouco a pouco iremos chegando a todos os barrios e levaranse a cabo os desbroces e mantementos necesarios. Hoxe Soutomaior é un concello máis limpo e arranxando e seguimos traballando para que se manteña así”.

Suscríbete para seguir leyendo