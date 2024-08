Dos jóvenes mueren en Redondela tras un choque de moto contra un turismo y un camión de basura

Dos jóvenes de 19 y 18 años han perdido la vida en un trágico accidente de motocicleta ocurrido en el Concello de Redondela la noche de este martes. El suceso tuvo lugar a las 23.45 horas en la carretera N-550, a la altura del kilómetro 140, en la parroquia de Cesantes, en una zona conocida como la curva da Pantalla, bajo el puente del tren.

La Policía Local del municipio recibió una llamada del 112 alertando de una colisión entre varios vehículos. Al llegar al lugar del siniestro los agentes encontraron que el choque había involucrado a una motocicleta, un turismo y un camión de la basura. Según las primeras investigaciones, la moto, una Honda de 125 centímetros cúbicos que circulaba en dirección Pontevedra, invadió el carril contrario por razones aún desconocidas, impactando primero contra el turismo y posteriormente contra el camión que seguía a este.

El impacto fue fatal para los ocupantes de la motocicleta. La conductora y su acompañante, de 19 y 18 años respectivamente, ambos vecinos de Vigo, fallecieron en el acto. Los efectivos sanitarios del 061, que llegaron poco antes que la Policía Local, no pudieron hacer nada más que certificar la muerte de los jóvenes. La identidad del acompañante no pudo ser confirmada en el momento, ya que no llevaba documentación consigo.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas exactas del accidente. A pesar de ser una zona de alta visibilidad, la llamada curva da Pantalla es un punto negro del municipio donde se han registrado varios accidentes en los últimos años.

Por otro lado, las personas que viajaban en el turismo y en el camión de basura resultaron ilesas. El accidente causó importantes retenciones en la zona durante más de dos horas mientras se realizaban las labores de rescate y retirada de los vehículos involucrados.