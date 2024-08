Os Bolechas visitan Baiona mañá luns

A caravana da familia máis popular entre os rapaces galegos, Os Bolechas, chega mañá luns a Baiona para divertilos con xogos e sorteos. Os personaxes estarán ás 20.00 na Praza do Concello para fomentar o uso da lingua galega no deporte e os hábitos saudables entre os máis pequenos. Darán a coñecer disciplinas deportivas a través da súa “Radiolímpica” co gallo dos recentes xogos de París.