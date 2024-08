Soutomaior inicia este mes la segunda fase de desbroces en los barrios

Soutomaior procederá en los próximos días a la segunda fase del plan de desbroce de los caminos municipales, después de rematar a comienzos de julio la primera tanda por los barrios. El objetivo del gobierno local ahora es volver a pasar por los distintos barrios y caminos para que queden limpios de cara al final del verano y el comienzo del otoño, con la llegada de la temporada de lluvias.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, agradece el gran esfuerzo realizado por los trabajadores de la brigada de obras durante la primera fase de los desbroces. “Por primeira vez na historia de Soutomaior a comezos de xullo estaban todos os barrios de Soutomaior desbrozados, o que nos permite poder comezar a estas alturas do ano cunha segunda quenda polos barrios do concello”, indica.

El Concello dispone de 20 trabajadores para adecentar las calles, 17 más que hace un año

Actualmente Soutomaior cuenta con una veintena de trabajadores en las calles, llevando a cabo no solo labores de desbroce sino también de mantenimiento. Esta situación contrasta con la de hace un año, en septiembre de 2023, cuando el Concello disponía únicamente de tres personas que formaban parte del personal municipal para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento en los viales. Una situación insostenible en el tiempo y que, según el regidor local, “foi herdada pola xestión do anterior grupo de goberno, que facía imposible garantir a mínima eficiencia na prestación de servizos municipais”.

En este sentido, el alcalde Manu Lourenzo explica que se ha incrementado el personal destinado a desbrozar los núcleos urbanos y viales municipales “e somos conscientes que é imposible chegar a todos os barrios e camiños do concello que precisan de mantemento de maneira inmediata, ademais de que este ano a climatoloxía está acelerando o crecemento da broza, pero co gran traballo que está a levar a cabo a brigada de obras municipal, pouco a pouco iremos chegando a todos os puntos do municipio. Actuando con eficiencia e total transparencia, Soutomaior é hoxe un concello máis limpo e arranxado, e ningún barrio nin ningún veciño ou veciña quedarán atrás nesta segunda quenda de desbroces”, garantiza Lourenzo.

