La Vía Verde de Chapela dará un estirón

La Vía Verde que une Chapela con Vigo a través del antiguo trazado ferroviario ha sido uno de las actuaciones más exitosas de los últimos años en la parroquia redondelana. Este proyecto permitió dotar de un sendero con zonas verdes y áreas de esparcimiento una de las zonas urbanas con más densidad de población el municipio, a la vez que mejoraba las comunicaciones entre la zona alta y baja de la parroquia, así como con la ciudad olívica.

Ahora el Concello de Redondela dará continuidad a esta senda verde con un nuevo tramo en dirección a Redondela para transformar este viejo camino del ferrocarril sin uso en un nuevo espacio público de ocio. Esta segunda fase, que supondrá la prolongación del tramo inaugurado en el anterior mandato, se licitará a finales del mes de septiembre. El nuevo tramo arrancará en las inmediaciones del nuevo “skatepark”, que se estrenó a finales del año pasado, y continuará en dirección a Redondela en un tramo ferroviario que actualmente se encuentra abandonado. El proyecto pretende transformar esta céntrica zona de la parroquia de Chapela con una nueva superficie de 2.300 metros cuadrados para uso público.

Unos jóvenes disfrutan del "skatepark", ayer, en la Senda Verde de Chapela. / ANTONIO PINACHO

La alcaldesa, Digna Rivas, señala que con esta actuación el gobierno local “cumpre co compromiso de dar continuidade á Senda Verde de Chapela, inaugurada no anterior mandato hai case tres anos, e que é moi transitada pola veciñanza”. El nuevo tramo, al igual que la senda que une el antiguo apeadero con Vigo, transformará el trazado ferroviario que lleva años sin uso. En la zona se creará “un espazo dinámico para fomentar a vida saudable no que a veciñanza poida gozar dun paseo por un medio natural lonxe do tráfico, e tamén mellorará a conexión coas rúas da contorna”. La segunda fase contará con una plaza que comunicará los dos tramos del Camiño Real Angorén, que en la actualidad están separados por la vía y además se creará así un lugar para el esparcimiento, deporte y vida saludable, tanto para usos lúdicos como deportivos. “Trátase dun paso máis no empeño deste goberno por dar prioridade aos peóns e crear espazos saudables”, subraya la alcaldesa.

Diseño continuista

El diseño será similar al de la primera fase de la senda, y en los puntos en los que el recorrido tiene acceso desde las calles perimetrales se crearán pequeñas plazas con bancos que servirán como zona de descanso y de encuentro para los vecinos. Al final del trazado se colocará una pérgola que ofrecerá sombra en los días de sol.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 315.553 euros y un plazo de ejecución de seis meses. La financiación corre a cargo del Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra.

El nuevo tramo se inaugurará el próximo año Este nuevo proyecto, que será una realidad en 2025, se suma a otras mejoras que ha experimentado la parroquia de Chapela en los últimos años. La primera fase de la Vía Verde, que conecta el antiguo apeadero de Chapela con Vigo, se inauguró a finales de 2021, unos trabajos que contaron con una inversión de 778.000 euros. En uno de los tramos de la senda se construyó el “skatepark”, un recinto muy demandado por los jóvenes y que está en funcionamiento desde diciembre del año pasado. Esta pista de deportes urbanos, considerada por los propios usuarios como una de las mejores del área metropolitana, supuso una inversión de 357.894 euros. También en noviembre del pasado año se remodeló el espacio del Campito, al que se destinaron 287.507 euros. “En total, os investimentos nesta zona da parroquia superan a cifra de 1.738.000 euros nos últimos tres anos con proxectos que serviron para mellorar e crear novos espazos públicos que melloran a calidade de vida da cidadanía”, concluye Rivas.

