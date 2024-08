Patos cierra al baño por una gran mancha de microalgas

Una extensa mancha de un color entre amarillento y verdoso a pocos metros de la orilla trastocaba ayer en Patos una apacible tarde de playa. Los socorristas izaron la bandera roja por precaución y dieron aviso al Servizo de Emerxencias 112 en torno a las 16.30. Se desataba a continuación todo un operativo técnico para tratar de dar con el origen de lo que parecía un vertido y que finalmente apuntaba a un proceso natural de afloramiento de microalgas. Así lo explicaba el educador ambiental Antón Lois, portavoz de Amigos da Terra, tras observar el aspecto del foco que dejaba restos espumosos en la arena.

El equipo de salvamento del arenal decidió desaconsejar el baño para evitar problemas de salud a los cientos de usuarios que disfrutaban de los 25 grados sobre la arena. La gran mayoría siguió los consejos de los socorristas y voluntarios de Protección Civil y continuaron su jornada de ocio al sol sin darse un chapuzón.

"Se son tóxicas, as microalgas poden provocar irritacións ou alerxias", indica el experto

Técnicos de la empresa concesionaria del servicio de saneamiento municipal, Aqualia, acudían al lugar por orden del gobierno municipal en busca de un posible foco de contaminación fecal. Pero lo descartaron tras revisar la red y la línea de costa y recalcar que los vertidos residuales “van ao fondo”, aseguraba el alcalde, Juan González, que también se desplazó al arenal para seguir de cerca el operativo.

Los socorristas izaron ayer la bandera roja en Patos para desaconsejar el baño. / José Lores

Se fue con la marea

Desde Salvamento Marítimo apuntaban ya a media tarde a la posibilidad de que se tratase de un afloramiento de algas tras un episodio de inestabilidad en el mar, ya que habían localizado manchas similares en varios puntos de la ría. Así lo señalaba el presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Sergio Rocha, que confirmaba al caer la tarde que la marea se encargaba ya de disipar la mancha. De manera que el puesto de socorrismo preveía cambiar la bandera roja por la amarilla al terminar el turno, a las 20.00, para instar a la precaución a los bañistas. Y si la mancha desaparecía durante la noche, hoy mismo volverá a izarse la bandera verde, apuntaba el reponsable de Protección Civil.

Será imposible determinar con exactitud la composición del agua en la jornada de ayer hasta el jueves de la semana próxima. Los técnicos de Aqualia tomaron muestras para llevarlas al laboratorio pero advirtieron de que los resultados se demoran al menos tres días y tanto hoy como mañana son festivos en Vigo.

Alteraciones como descensos bruscos de la temperatura del agua pueden provocar la proliferación de microalgas

No obstante, un experto en la materia como Antón Lois aseguraba que “o máis probable é que se trate dun proceso natural de proliferación de microalgas”. Según sus explicaciones, son “centos de millóns de algas microscópicas que afloran a raíz de alteracións na auga como caídas bruscas da temperatura e onte [por el martes] baixou bastante”.

El experto aplaude la decisión de desaconsejar el baño porque se desconoce de qué tipo de microalgas se trata. “Hainas inofensivas como as que forman o mar de ardora, pero tamén as hai tóxicas coma as que forman as mareas vermellas. Para sabelo hai que velas nun microscopio”, afirma. Pueden provocar, en ese caso, irritaciones de la piel, picores, alergias o incluso diarreas si se ingieren.

Tal y como llegaron se irán con la marea, añade el educador ambiental, que llama a los bañistas a la tranquilidad porque “todo indica que este é un proceso natural non un verquido”.