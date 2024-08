Luz verde al contrato del agua en Gondomar al desmarcarse un edil del PP

Lo que se planteaba a priori como un insustancial pleno de trámite en pleno agosto acabó ayer en Gondomar como una de las sesiones de mayor contenido político del mandato. Fue el concejal del PP Ángel Pérez Durán el que se encargó de animarlo al romper la disciplina de voto de su grupo municipal por sorpresa para sus propios compañeros, y también para la del gobierno municipal del PSOE en minoría, que se benefició de su abstención para sacar adelante temas clave como el desbloqueo del contrato del agua.

No hay intereses políticos ni económicos tras el desmarque, según aseguraba el propio Pérez Durán horas después del pleno a este diario. El concejal quiso dar un “toque de atención al grupo”, explicaba, porque no está de acuerdo con su posición política de votar “no a todo”. Entiende que hay asuntos “muy importantes para la ciudadanía gondomareña que debemos apoyar” y por eso, afirma, decidió abstenerse para favorecer que se iniciasen los trámites para sacar a concurso el servicio de saneamiento y traída de agua con la elaboración de un estudio de viabilidad previo a la elaboración de los nuevos pliegos. El actual, firmado con Espina y Delfín hace 29 años, lleva 4 caducado. "Yo me entré en política para ayudar y dar servicio a la gente, no para obstaculizar", insiste.

Intención de seguir en el PP

No tiene intención de dimitir de su cargo en la Corporación, ni tampoco de dejar el PP para pasarse al grupo de no adscritos. Pérez Durán niega categóricamente además un posible acuerdo con el grupo socialista para entrar en el gobierno municipal y proporcionarle así la mayoría de nueve concejales que necesita Paco Ferreira para agilizar la gestión. Su objetivo, deja claro, es abrir un diálogo en el seno de su partido para resolver la crisis que ha abierto. Ahora espera noticias de sus compañeros y de la formación conservadora.

A su jefa de filas, Paula Bouzós, la cogió “fuera de juego” su desmarque, según manifestaba ayer. La portavoz de los populares insistía en su desconocimiento sobre lo que iba a hacer Pérez Durán. Ella se presentó al pleno con la intención de impedir el debate sobre todos los asuntos al considerar que el pleno carecía de la urgencia por la que había sido convocado, pero la ruptura de Pérez Durán echó abajo sus propósitos.

También se mostraba sorprendido por lo ocurrido el alcalde, Paco Ferreira, que rechazaba también la existencia de un acuerdo para recuperar la mayoría absoluta que perdió en las urnas hace poco más de un año. “Non entro en problemas internos doutros partidos e non houbo contactos de ningún tipo con este concelleiro nin con ninguén do PP. Nós a quen lle tenderemos sempre a man é ao BNG, que non está no goberno porque non quere”, recalcó.