Redondela sancionará hasta con 3.000 euros el uso inadecuado de los contenedores

Realizar un uso inadecuado de los contenedores de basura en Redondela puede salir muy caro. El Concello contempla multas de entre 150 hasta los 3.000 euros por esta infracción. Desde la Concejalía de Infraestruturas e Sostibilidade hacen un llamamiento a la ciudadanía para que haga un uso responsable del servicio de recogida de residuos.

En este sentido, el responsable del departamento, Roberto Villar, subraya que no se pueden tirar en los colectores de basura residuos como hierba, restos de poda o desbroces. El edil advierte que en las épocas de poda, o coincidindo con las vacaciones estivales, “é habitual que os colectores do lixo aparezan desbordados con estes restos vexetais, o que impide o bo funcionamento do servizo de recollida, e en moitos casos o lixo bota por fóra”. Villar advierte que depositar este tipo de restos de desbroces en los contenedores está prohibido y las sanciones van desde los 150 hasta los 3.000 euros de multa.

Otro problema con el que se encuentra el servicio de recogida de basura es que “non se respectan os horarios para depositar o lixo nos colectores, o que provoca malos cheiros”. El horario establecido es de 21.00 a 23.00 horas los días de recogida de cada zona.

En el caso de restos voluminosos, como muebles, colchones o electrodomésticos, existe un número de atención de la empresa Urbaser (986 388111) donde se concierta el día e a hora en la que pasarán a recoger este tipo de residuos. Se trata de un servicio que funciona “puerta a puerta” con un sistema sencillo para los usuarios. Villar explica que se está recogiendo este tipo de residuos tres veces cada semana “malia que por contrato o servizo é só un día por semana”.

Expedientan a una empresa de Quintela La Policía Local de Redondela investiga un vertido ilegal en la parroquia de Quintela, donde apareceron restos de aceite, pinturas y aerosoles, además de numerosa documentación que sirvió de pista para localizar a la responsable de los hechos. En este sentido, desde el gobierno local explican que ya está abierto un expediente sancionador contra una empresa de esta parroquia que presuntamente realizó el vertido en la vía pública. No es la primera vez que se producen este tipo de vertidos en las distintas parroquias del municipio, a pesar de que los infractores se exponen a fuertes multas.

Suscríbete para seguir leyendo