Farolas a 21.000 euros en Gondomar

La polémica persigue a la reforma de la alameda de Gondomar casi desde que comenzó a gestarse. El proyecto con que el gobierno de Paco Ferreira ha extendido al entorno de San Bieito la transformación urbana iniciada en la Praza da Paradela y Rosalía de Castro permaneció seis meses en la cuerda floja tras las elecciones municipales que le arrebataron la mayoría en la Corporación. La oposición tumbó la licitación de las obras en varias ocasiones para evitar que se retirase el tráfico rodado y para “salvar” al comercio de la zona. El BNG la desbloqueó en noviembre al abstenerse en la votación plenaria a cambio del compromiso del alcalde de aplicar medidas para garantizar la movilidad. La controversia política regresa al espacio público ahora que está a punto de inaugurarse y se centra en al coste de las vistosas farolas que lo decoran. Son cinco, de diseño italiano, con forma de árbol sin hojas y cuestan en total 109.030,59 euros. Salen a 21.806 cada una.

Las luminarias ornamentales no figuraban en el proyecto inicial. Corresponden a una mejora que debía plantear la adjudicataria de la obra dentro del proceso licitador, explica el alcalde. El documento técnico que las incorpora –firmado por dos arquitectos: el municipal, José Antonio Álvarez, y Pablo Muíños– propone la sustitución de las iniciales, un modelo moderno de diseño sencillo, por las que finalmente se han colocado. Las primeras costaban 1.855 euros cada una y las instaladas, 17.000. A este importe hay que sumar los gastos de mano de obra, materiales empleados, beneficios industriales, etc. y el resultado son los mencionados 21.806 por unidad, 109.030,59 en conjunto.

“Un capricho do señor alcalde”, criticaba ayer el portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, “mentres as árbores de verdade dan pena prisioneiras entre tanta lousa e coa folla revirada da calor destes días”. El edil de la oposición defiende que con ese montante “poderíase levar a auga pública municipal ao barrio da Esparela, en Borreiros, onde a maioría dos pozos da veciñanza están contaminados, ou instalar a parte máis urxente do saneamento do Camiño Branco en Morgadáns, que raia no terceiromundismo”. Lamenta Araúxo el “modelo de vila dormitorio que se está implantando” en perjuicio, asegura, del comercio local.

"A xente está encantada coas farolas", asegura el alcalde

Ferreira, por su parte, resta importancia a los reproches y destaca la mejora paisajística que suponen las lámparas, “xa que remarcan o entorno dunha maneira distinta e orixinal”. Asegura que “a xente está encantada coas farolas, ninguén as critica máis que Manifesto Miñor que non queren que se faga nada”.

Son cinco, su diseño es italiano y su colocación cuesta en total 109.030 euros

Contemplarlas encendidas por primera vez será uno de los atractivos del acto inaugural de la plaza, que se ha convocado a las diez de la noche mañana jueves, 15 de agosto, para disfrutar del especial alumbrado del entorno y del concierto que a continuación, a las 22.30, ofrecerá el grupo De Vacas, financiado por la Diputación.

Últimos detalles de la reforma de la alameda antes de la inauguración, prevista mañana. / Alba Villar

El organismo provincial sufragó también la reforma de la alameda por 1,1 millones y la constructora Civis Global la ejecutó. Operarios de la firma ultimaban ayer detalles para el estreno, a partir del cual se reabrirán al tráfico las calles Manuel Losada –en sentido ascendente– y San Bieito –descendente–, garantiza Ferreira, “como dixemos desde o principio”. En septiembre, explicó el regidor, se adecentará el parking de San Bieito, “retirando a farola do centro e repintando”, para ganar plazas de aparcamiento.

Suscríbete para seguir leyendo