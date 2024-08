Bas: “Os primeiros en incumprir no mandato foron AER ao darlle a Alcaldía a Rivas”

Las recientes críticas de AER a sus socios de gobierno en Redondela por no cumplir aún la mayoría de los 35 puntos del pacto de investidura, un acuerdo que le permitió a la socialista Digna Rivas revalidar su cargo como alcaldesa, han causado sorpresa en la oposición. Para el portavoz del PP, Javier Bas, este desencuentro es una prueba más del mal funcionamiento del gobierno de coalición y los perjudicados son los redondelanos.

“É inaudito e lamentable escoitar a AER laiarse do incumprimento do pacto de goberno que asinou co PSOE para este mandato, porque hai que lembrarlle aos redondeláns que o primeiro incumprimento deste mandato, e que motivou que este período comezara cunha gran mentira, fixérono desde esta formación independente, xa que dixeron que nunca darían a Alcaldía a Digna Rivas, incluso se, como consecuencia, tiña que haber un goberno popular en minoría, así que xa sabemos o que vale a súa palabra: nada”. Con esta contundencia responde Bas a la valoración de AER sobre el “triste balance” del primer año de mandato municipal.

El concejal popular también lamenta que el edil de AER Roberto Villar, “teña a lei do embude” por quejarse de que los socialistas incumplan la mayoría de los 35 puntos de su acuerdo o avancen con lentitud en alguno. “Este mandato arrancou de xeito nefasto pola súa exclusiva responsabilidade, xa que faltaron á palabra dada aos veciños, polo que simplemente están probando da súa propia medicina por parte dos socialistas”, señala Bas, que advierte a la formación asambleista que “Rivas e o seu equipo van seguir incumprindo co seu acordo durante os próximos tres anos e dígollo para que non se leven ningunha sorpresa”.

El portavoz popular considera que la gestión municipal está siendo “moi mala”

El líder de los populares también ironizó con las manifestaciones de Villar en las que evidenciaba que las exigencias de AER no eran una prioridad para el PSOE: “Son uns auténticos lumbreras por descubrir isto porque debían ser os únicos en Redondela que non sabían que a única prioridade de Rivas era repetir como alcaldesa, non as propostas do seu partido”.

Para el portavoz del PP la presencia de AER en la política local supone, incluso por encima de la “moi mala xestión” de la alcaldesa, “a chegada do período máis triste e escuro da vida municipal de Redondela porque os 30.000 veciños estamos en mans dun partido pírrico e moi minoritario que pertence a outro tempo, xurdido da man daquel 15-M cuxo espírito traizoan a cambio converterse en profesionais da política cun soldo, que foi algo que sempre criticaron, e que desenvolve una política de tasca que, afortunadamente, está en extinción, que é algo que eles mesmos tamén saben, polo que queremos pedirlle dignidade e decencia na súa ansiada despedida”.

Bas, que considera que Roberto Villar “tragou coa investidura da socialista no pacto de perdedores das eleccións a cambio dun soldo”, señala que si que comparte con AER la parte de su análisis centrada en que el mandato está siendo “moi malo”, con el consiguiente perjuicio para los vecinos, “pola incapacidade do goberno do que forma parte para acadar niveis de aforro e para emprender un só investimento con fondos propios e polo espírito de superación para converterse no concello da provincia co récord de axudas e achegas perdidas nos últimos 14 meses”. Aunque esto tampoco le ha sorprendido. “Xa sabíamos que ía pasar isto e vímolo denunciando e lamentando durante todo este tempo”, concluye.

