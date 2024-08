Brais Currás: “O Castro da Croa é unha proba da resistencia cultural ante Roma”

O “castro mineiro” da Croa, situado en Ribadetea, forma parte dun proxecto que intenta comprender a complexidade cultural dos poboamentos das áreas mineiras de Hispania. Brais Currás é o responsable deste programa, arqueólogo do grupo de investigación EST-AP (Estructura Social e Territorio: Arqueoloxía da Paisaxe) do Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ten como obxectivo estudar distintas zonas de minería do cadrante noroccidental da península Ibérica. Existen tres localizacións de interese fundamentais, que serían o Baixo Miño, onde se encadraría a actuación do Castro da Croa; As Médulas e o norte de Lusitania, o actual centro de Portugal. A investigación fundaméntase no análise comparativo do funcionamento dos poboamentos nestas distintas zonas de ouro.

“O asentamento de Ribadetea ten a particularidade de estar especialmente ben conservado, non ten grandes abstraccións, mantén moi ben toda a súa estrutura de limitación e o interior do asentamento non presenta ningún tipo de alteración”, afirma Brais Currás. Ademais, os “castros mineiros” son menos frecuentes nas zonas do occidente galaico, polo que este asentamento destaca debido á súa localización. Estas características provocaron que se converta nun foco de atención dentro do proxecto.

"A creación destos castros é unha incógnita na actualidade"

Os “castros mineiros” teñen a singularidade de que a súa aparencia é a habitual dos asentamentos da Idade do Ferro, recintos pechados que teñen unha limitación e aparello defensivo, non obstante, están creados en tempos do Imperio Romano cando este intento de protección non é coherente. “A creación destos castros é unha incógnita actual, xa que carece de sentido que non só a xente siga vivindo neste tipo de poboados, senón que tamén se sigan construíndo en tempos de paz baixo o mando de Roma”, explica o responsable da investigación.

Estes novos castros non se elaboran da forma “tradicional”, a maneira na que se crean os fosos que os delimitan realízanse con enerxía hidráulica, conducindo os ríos para abrilos con auga. Esta tecnoloxía é a mesma que producen os romanos para explotar o ouro, de feito, estes asentamentos xeralmente están no medio de minas deste mineral ao descuberto, sendo este o caso do Castro da Croa. Todo o sur deste asentamento ata o campo de fútbol de Ribadetea é unha explotación de ouro á intemperie. Tamén cambia a cultura material, é dicir, as cerámicas e os elementos de uso cotián sofren unha transformación xunto coas estruturas. Estas variacións pódense observar na zona de León coas Médulas e nas serras orientais galegas, pero nesta zona do Baixo Miño descoñécese se existen estas modificacións.

Polo momento, executouse o primeiro paso da investigación e na actualidade están a analizarse os datos obtidos. Neste inicio do estudo realizouse a roza da zona do castro, levado a cabo polo Concello de Ponteareas, e en colaboración coa unidade de arqueo análise da Universidade Complutense elaborouse unha introspección xeofísica. “Ata o de agora realizouse un xeorradar para ter unha primeira observación do subsolo e que isto nos dea pistas para posteriores intervencións”, asegura o arqueólogo. Os resultados determinarán o interese para continuar coa inspección das zonas escollidas para descubrir se existiu unha extensa resistencia cultural a Roma.

O responsable da investigación tamén promove que se sinale esta zona de forma turística. “Este castro está xunto á zona fluvial, e podería ser interesante elaborar un panel explicativo para que conte a súa historia e os labores mineiros que hai en torno ao Río Tea, porque non é un caso illado e forma parte dun conxunto de explotacións de ouro”, apunta Brais Currás.

