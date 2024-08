Arte en el poste de la luz

Hay arte urbano más allá de los murales y en el caso de la parroquia de San Pedro de A Ramallosa ha quedado claro en los últimos días. A las grandes obras de la artista internacional miñorana Lula Goce en una medianera de la Rúa Romana Baixa y en la fachada del colegio Carlos Casares de Vilariño se sumas las pequeñas postales con las que el pintor, docente y fotógrafo Juan Rivas Fernández ha decorado postes de la luz y farolas por encargo del Concello de Nigrán. Unas realistas reproducciones del paisaje inmediato que no dejan indiferente a ningún vecino por la originalidad y calidad de la propuesta. De hecho, circulan por las redes desde hace una semana por su sorprendente efecto óptico y por el misterio, ya desvelado, sobre la autoría. El Ayuntamiento completará el proyecto cultural titulado “Pintura no lugar” geolocalizándolas todas para generar rutas artísticas por los barrios que las albergan.

Una de las once escenas reproducidas por el autor. / FdV

Son un total de once las pinturas de apenas unos centímetros plasmadas sobre el hormigón o la madera de los postes o el acero de las farolas de los barrios de A Igrexa, San Pedro, Camesella, O Souto, O Carballal, el núcleo urbano de A Ramallosa y, la más alejada, en A Carrasca, ya en la parroquia de Parada. “A localización non é caprichosa, quixemos que fose no interior de Nigrán, en zonas menos masificadas e coñecidas, e todas cumpren requerimentos imprescindibles como que a luz do sol afecte por igual nun determinado momento ao soporte e a súa paisaxe adxacente, ou que na zona haxa algún elemento diferenciador e medianamente representable para así crear o efecto buscado”, explica el autor, que estudia bien cada escena antes de plasmarla durante horas de paseos. Utiliza también la fotografía. “Estou moi feliz da acollida en Nigrán por parte da xente. Todo o mundo foi moi agradable mentres pintaba e se amosaban moi contentos co traballo realizado”, comenta o artista, que expone a la vez en la galería de la calle Argonautas. Allí pueden verse once cuadros, también de pequeño formato, de paisajes nocturnos.

Una de las obras en un poste de hormigón. / FdV

Fue el propietario de la galería, Diego Santomé, el que planteó al Concello este recorrido pictórico por entornos rurales con once obras en acrílico posteriormente barnizadas para perduren en el tiempo, como se mantienen las que Rivas realizó en Finlandia en 2019 empleando cajones de electricidad como soporte. Hasta entonces habían sido intervenciones efímeras porque las pintaba con tiza para quedarse solo una fotografía como recuerdo. Así, su proyecto “Pintura no lugar” suma ya más de 100 obras exteriores realizadas principalmente en otros puntos de Galicia, Zaragoza y Portugal.

Para el alcalde, Juan González, se trata de una propuesta única que acerca la cultura al vecindario. “Gustoume o concepto de levar á xente polos camiños dos barrios do interior para descubrir a obra. Resulta moi impactante, de repente Rivas fai invisibles os postes estendendo a eles a paisaxe natural da zona, o efecto óptico é moi sorprendente”, subraya.

