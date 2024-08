Arranca la lucha vecinal por la llegada del saneamiento y el agua al 100% de Gondomar

La recientemente creada Plataforma Veciñal por un Gondomar con Servicios se pone manos a la obra para lograr su objetivo, que la red de saneamiento llege a todo el territorio municipal, así como la de suministro de agua. Lo hace con una propuesta al pleno de la Corporación. Una iniciativa que plantea la elaboración de un estudio técnico sobre la cobertura actual tanto del alcantarillado como del abastecimiento y del estado de las tuberías sobre el que establecer un plan de prioridades y en cargar proyectos técnicos para atender a los barrios y parroquias según la demanda. Teresa Geada, Moisés Otazo, David Rivas y Ricardo Rodríguez, portavoces de la coordinadora, presentaron ayer públicamente la moción que esperan exponer de viva voz en la próxima sesión plenaria, todavía sin fecha.

La tabla de reivindicaciones que recoge la propuesta incluye que el gobierno municipal ha de reservar el 50% del remanente de cada presupuesto municipal, prorrogado en el caso de Gondomar desde 2012, para realizar obras de saneamiento, además de buscar financiación para este fin de todas las administraciones.

Ninguna de las parroquias gondomareñas alcanza el 70% de cobertura de saneamiento y en algunas la red llega “escasamente ao 10% das viviendas”, señalan los representantes vecinales. En el caso de la traída de agua el porcentaje baja más todavía, ya que son las privadas o comunidades de aguas las que surten a la gran mayoría de los hogares. Son datos, indican, extraídos de agosto de 2020 que figuran la documentación del Plan xeral de Ordenación Municipal (PXOM), explican los portavoces de la plataforma, que insisten en que tanto el alcantarillado como el agua corriente son competencias que debe garantizar el Ayuntamiento por ley.

Foco de contaminación

Apuntan a que las graves carencias en materia de saneamiento obligan a los vecinos a valerse de pozos negros o fosas sépticas, “cuxas filtracións están a provocar a contaminación de terras, acuíferos e mananciais, prexudicando os cultivos e deixando inutilizada para consumo a auga de fontes e pozos, sendo estes últimos o único recurso de auga en moitos fogares, o que supón ter que mercala para o consumo”. Para responder a la demanda de estas familias, la moción reclama también la redacción de una ordenanza que establezca la puesta en marcha de un servicio municipal de vaciado de fosas sépticas y pozos negros e insta al equipo de gobierno a garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua a todas las viviendas que lo necesiten, facilitando las gestiones necesarias para que puedan suministrarse, bien del servicio de agua municipal o bien a través de la de la comunidad de aguas existente en la parroquia que corresponda.

Solicitan que el servicio de vaciado de fosas sépticas atienda también a pequeños negocios y centros sociales y que sea gestionado y subvencionado en parte por el Ayuntamiento para abaratar los costes a las familias y que cumpla además con el objetivo del traslado y tratamiento correctos de las aguas fecales y del respeto al medio ambiente.

Desde la plataforma recuerdan también que la Deputación debe colaborar, tal y como establecen la Lei de Bases de Réxime Local, y para ello el Plan +Provincia fija como principal reto hacer frente a la necesidad de mejorar la prestación de servicios públicos municipales, con independencia de la localización geográfica de la población. En el caso de Gondomar, lamentan, ese obxectivo “vén sendo incumprido polo goberno municipal reiteradamente, este ano tamén” . Se refieren a que “dos 780.000€ da liña 1 (Investimentos) que neste ano 2024 lle corresponden ao Concello do Plan +Provincia adícanse cero euros a saneamento”. Y de los 2,7 millones€ de remanente de tesorería, “nas diferentes modificacións orzamentarias levadas a pleno este ano, como foi o caso do pleno do mes de xuño, tampouco foi incluído ningún importe para esta finalidade”.

