Porriño cuenta con 200 propiedades sin catalogar y actualizará su inventario

Tras dos décadas sin revisar el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles, el Concello de Porriño cuenta con 200 propiedades pendientes de catalogación, según los datos del Catastro, citados ayer por el propio gobierno municipal.

El Ayuntamiento quiere actualizar este año el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles, por ello la entidad local adjudicó la revisión, actualización y digitalización de este instrumento por un importe de 32.500 euros

“La inexistencia de un Inventario Municipal actualizado dificulta de forma importante a gestión de los elementos patrimoniales además de no garantizar su transparencia”, explicó el alcalde, Alejandro Lorenzo. “De manera reiterada desde el año 2003 se viene informando en las cuentas generales del Ayuntamiento de la necesidad de contar con un Inventario Municipal actualizado para poder contabilizar correctamente los elementos en propiedad, los registros de los posibles aumentos de valor o la amortización, a consecuencia de la posible ampliación, modernización o mejora de los bienes públicos”, dice.

“En definitiva, la actualización de este inventario es esencial para hacer una buena gestión de los recursos públicos y reforzar nuestro compromiso con la transparencia administrativa”, concluyó Lorenzo.

Identificación y comprobación

Para esto, en primer lugar se llevará acabo la investigación y actualización del Inventario Municipal de Bienes, que abarcará la identificación, comprobación y ordenación de los bienes que estén o deban estar incluidos. A continuación, se procederá a la actualización del inventario del patrimonio público del suelo en el Concello do Porriño, un trabajo que asegura que el inventario está completo y actualizado conforme a los contenidos, alcances y extensiones. Por último, se implementará su digitalización, que incluye el patrimonio municipal del suelo, con un programa informático de gestión y la creación de un proyecto SIX (Servicio de Información Xeográfica) para mejorar la accesibilidad y gestión de los datos. Allí podrán consultarse las propiedades del Ayuntamiento y asociar a ellas información de interés como la referencia catastral, calificación urbanística, si está en uso o desuso, etc.

