La Festa do Viño do Condado do Tea vuelve con más puestos

Salvaterra de Miño acogerá la LXV Festa do Viño do Condado do Tea el 23, 24 y 25 de agosto con una ampliación de puestos. La fiesta declarada de Interés Turístico de Galicia cumple años con importantes novedades debido a la gran afluencia de público de las últimas ediciones. Este año el recinto se ampliará a toda la muralla contando con espacio de mesas también en la Plaza del Castelo, en la que se ubicará otro escenario.