Estudos Miñoráns organiza outra xeira nocturna polo mar de Baiona e as Estelas

Un paseo marítimo para ver as Illas Estelas, a costa de Baiona, Monteferro, As Cíes e os montes do Val Miñor de noite e cos relatos da historia dos naufraxios e o mundo do mar de Xosé Lois Vilar. É a proposta que o Instituto de Estudos Miñoráns fai para a noite do 23 de agosto, venres. Os asistentes deberán estar ás 21.30 no peirao de Baiona e o regreso está previsto na medianoite. O prezo é de 18 euros, 15 para os socios do IEM. A data límite para confirmar inscrición é o mércores 22 de agosto ás 22.00 a través da web do