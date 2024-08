Aleix baila en silla de ruedas

Ha visto bailar a su madre y a su hermana desde que nació hace 7 años en la parroquia gondomareña de Mañufe. Y antes incluso de hablar decidió que él también lo haría antes o después, por muchas barreras que quiera ponerle delante la enfermedad rara que padece. Aleix Amoedo Mouriño es el único español diagnosticado de miastenia con alteración del gen VAMP1 y solo hay otras cinco personas en el mundo con su misma dolencia, una patología neuromuscular autoinmune que le debilita y dificulta la movilidad y que, por el momento, le imposibilita caminar.

Pero nada de ello le impide disfrutar de su pasión, la danza, manejando su silla de ruedas eléctrica al compás de la música. Se ha subido ya al escenario con su hermana, Carolina, de 10 años, y la coreografía que interpretaron tanto en la plaza del Concello de Baiona como en la Praza da Paradela de Gondomar puso en pie al público.

Aleix y Carolina con sus padres, Mar y Gonzalo. / Marta G. Brea

Antes danzaba sin moverse del sitio. “Bailaba en la silla con mucho ritmo, se ve que lo lleva en la sangre”, recuerda su madre, Mar Mouriño. Pero no disponía de fuerza suficiente en los brazos para desplazarse. La silla eléctrica que tiene desde hace año y medio ha resuelto el problema. “Maneja el joystick con mucha soltura”, indica la progenitora, que toma clases de baile latino fusión en la escuela Danzarte de Gondomar, igual que su otra hija, que practica jazz lírico.

La profesora, Nerea Fernández Sousa, sabía del interés del benjamín de la familia y se puso manos a la obra. “Ella vio algo parecido en el programa de televisión ‘Got Talent’ y nos propuso la coreografía”, relata la madre. Ensayaron varias veces en el CDL de Gondomar, donde tiene las aulas la escuela, y el resultado desató calurosos aplausos en directo y dio la vuelta a las redes en la comarca. Debutaron en la segunda gala que organizó la madre en el pazo Barreiro para recaudar fondos para la investigación de la enfermedad que padece Aleix, el pasado 14 de junio. El 5 de julio se subieron al escenario Baiona y el 27, en Gondomar.

“La gente alucinó”, recuerda emocionada Mar, que tuvo que contenerse para “no llorar”. Eran muchas emociones juntas. No le habían dejado seguir los ensayos “para que fuera una sorpresa” y ver a sus pequeños sobre las tablas le dejó claro que merece la pena tanto sacrificio. “Se interioriza que solo pueden bailar determinado tipo de personas, pero al final eres tú el que decides hasta dónde puedes llegar, no que te digan que si vas en silla de ruedas no puedes”, sentencia. El mes próximo, Aleix empezará a asistir a clases a la academia de baile con su hermana como un alumno más.

Viaje a Cíes para recaudar fondos el 1 de septiembre

Porque si hay algo que tiene claro la familia es que la prioridad es ayudar a Aleix a conseguir lo que se proponga y colaborar con la investigación de la enfermedad. El próximo evento para recaudar fondos será una excursión a las Illas Cíes el día 1 de septiembre, con salida de Vigo a las 11.00 y regreso a las 20.00. El precio asciende a 18,50 euros en el caso de los adultos, 12 para los niños, y las reservas pueden realizarse llamando a los teléfonos 644095237 o 689532213.

El pequeño empezará en septiembre segundo de Primaria en el colegio Chano Piñeiro y acude a dos sesiones de fisioterapia semanales y otras dos de logopedia. Recibe tratamiento en el Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, que visita cada seis meses para las revisiones. En el Cunqueiro también le atienden varios especialistas del Sergas y sufre, como cualquier gallego, las listas de espera. “Tenemos seis pruebas pendientes desde hace dos años”, denuncia su madre.

