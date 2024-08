AER reprocha a Rivas el incumplimiento del acuerdo de coalición

La Agrupación de Electores de Redondela no está muy satisfecha del desarrollo del pacto de gobierno con el PSOE, una coalición que le permitió a la socialista Digna Rivas revalidar su cargo como alcaldesa redondelana para un segundo mandato consecutivo.

La formación asamblearia acaba de hacer un balance del año de coalición que no deja muy bien a sus socios: “A sensación é que o cumprimento do acordo non é unha prioridade para Rivas”, señalan. Una crítica que justifican subrayando que “AER apoiou a investidura socialista a cambio dun documento que recolle 35 puntos correspondentes a diferentes ámbitos da política local, que maioritariamente dependen das áreas de goberno socialista e que, un ano despois, teñen un feble grao de cumprimento”.

Una de las medidas más ambiciosas del programa de AER, y que se incorporó al acuerdo de gobierno firmado ante notario, fue el programa de peatonalizaciones. “Ata o de agora so se peonalizou a rúa Padre Sarmiento e aínda están á espera, por esta orde, a praza da Constitución-Telmo Bernárdez-Rúa Figueiral, o paseo de A Xunqueira e a rúa Ernestina Otero baixo o viaduto de Madrid, condicionada esta última á construción dun aparcamento disuasorio na contorna”, explican.

Lentitud de las medidas

AER lamenta “a lentitude coa que se están a acometer estas medidas” mientras que en el acuerdo se señalaba que debían ser de foema inmediata y, sobre todo, “a falta de recursos económicos para, ademais de peonalizar, ser quen de humanizar estas rúas e poñelas en valor co cambio de firme, instalación de cámaras de vixilancia, etc”.

El acuerdo contempla la ampliación de la senda del río Maceiras en Redondela, de la Senda Verde de Chapela y la del paseo del litoral de Cesantes desde A Punta hasta el puerto.

Más allá de las polémicas sobre la aprobación extemporánea de las cuentas de 2022 y 2023, desde AER consideran que los hechos son incontestables: “Neses dous exercicios, Redondela non foi quen de aforrar dos seus orzamentos nin un so euro para investir en novas infraestruturas”. Además critican que por entregar a tiempo las cuentas se han perdido diferentes subvenciones, por lo que el Concello carece de recursos para acometer determinadas obras. Como ejemplos ponen la peatonalización de Padre Sarmiento, la instalación de cámara de vigilancia en las calles peatonales del casco antiguo o la construcción de un puente de madera para comunicar el nuevo aparcamiento en Vilavella con el paseo del Maceiras.

Otro proyecto comprometido pero que carece de presupuesto es la reforma de la plaza Ribadavia para mejorar la movilidad peatonal y también la renovación de la iluminación pública con tecnología LED, tanto en el rural como en los cascos urbanos.

Suscríbete para seguir leyendo