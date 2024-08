El PSOE acusa al gobierno de Baiona de “cancelar” la Anunciada

“As navidades máis escuras e grises que nunca tivemos, sen luces nin actividade cultural, as rebaixas de caché humillantes para os grupos e asociacións da nosa vila, un Carnaval triste, un ataque frontal aos empresarios esixíndolles responsabilidades que non lles corresponden, o boicot ás festas do Carme que, por primeira vez en anos, volvían facerse con todo o apoio do pobo. E para rematar, as practicamente canceladas festas da Anunciada 2021”. El líder de la oposición de Baiona, el portavoz del PSOE y exalcalde, Carlos Gómez Prado, resume con esta enumeración la “falta de xestión” del gobierno del PP tras el conflicto con los feriantes que dejó las fiestas patronales sin atracciones.

Gómez Prado acusa al gobierno de “falta de diálogo”: “non fala cos empresarios, non fala coas asociacións, non fala cos sindicatos e, claro está, non fala cos feirantes”. “Non fai falta agardar 3 anos máis para saber que o modelo do PP non funciona para Baiona”, subraya.

Lamenta asimismo que se “censure a opinión dos que non pensan coma eles e se boicotee calquera actividade que non pase o filtro do Concello. A falta de xestión e a censura, intentando calarlle a boca á veciñanza non pode ser o futuro de Baiona”, añade.