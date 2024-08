Mañana arranca la IV edición de la Mostra de Cinema do Rosal

El miércoles, 7 de agosto, empieza la Mostra de Cinema do Rosal y está previsto que dure hasta el domingo, 11 de agosto. Durante la cuarta edición, la Praza do Maio de Tabagón y la Praza do Calvario en O Rosal se transformarán en un cine al aire libre donde se presentarán una amplia selección de los cortometrajes inscritos al evento.