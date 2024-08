Camos se queda sin el campo de fútbol de 287.000 euros

Junto al centro cultural A Camoesa, completamente homologado, con césped sintético de calidad –con un espesor de 60 milímetros– y sin afectar a la pista de bolos ni a la deportiva vallada, ni tampoco al parque infantil. Así estaba proyectado el campo de fútbol 7 que el Concello de Nigrán se había comprometido a desarrollar en la parroquia de Camos con cargo al Plan +Provincia de la Deputación de Pontevedra. El proyecto estaba listo, presupuestado en 287.646 euros a la espera del precio que ofreciese la constructora, y a punto de salir a concurso. Pero finalmente no se hará realidad. La comunidad de montes ha dado marcha atrás. Había cedido los terrenos y ahora prefiere no hacerlo tras un cambio en las condiciones que exige la Administración provincial para otorgar los fondos.

Así lo explica el presidente de la sociedad mancomunada, Ángel Casal, que también ocupa un asiento en la Corporación municipal como concejal del PP, en la oposición. El cambio en los requisitos exigidos por la Deputación afecta a la cesión de los terrenos, que ha de ser permanente y no temporal como en anteriores proyectos, señala. La superficie que ocuparía el campo de fútbol, cerca de 3.000 metros, “no puede segregarse de la parcela de 12.000 que incluye el edificio del centro cultural A Camoesa porque está calificado como terreno rústico”, recalca, por lo que el traspaso de la titularidad afectaría a la totalidad del espacio vecinal. “Planteamos el asunto en asamblea y los comuneros no estuvieron de acuerdo en ceder toda la propiedad al Ayuntamiento para toda la vida”, afirma. Fueron cuarenta los asistentes a la reunión en que se abordó la cuestión, según indica.

Versión del alcalde

El gobierno municipal contradice esta versión y lamenta la decisión de la sociedad mancomunidada. “A vella demanda da asociación de veciños non poderá cumprirse unha vez que a propia comunidade de montes rexeita a novidade imposta desde o ente provincial”, señala el alcalde, Juan González, quien asegura que la cesión afectaría únicamente “ao terreo que ocuparía a instalación, como sempre se contemplou”. El regidor recuerda que la anterior directiva de los comuneros sí había aceptado la cesión y se muestra “sorprendido pola inacción e neglixencia de Ángel Casal que malinformou os comuneiros dicindo que era o Concello quen esixía a cesión permanente e de toda a parcela co centro cultural incluído, algo que non tén nin pés nin cabeza. Non me sorprende que se votase en contra desa barbaridade”.

González recuerda que “era unha petición veciñal que queriamos cumprir pero agora temos que reasignar eses cartos a outro proxecto”. En el mismo paquete del campo de fútbol se encontraba la remodelación de la Rúa Mariñeiro, en Panxón, por 512.724, proyecto que sí sigue adelante.

Por su parte, Casal añade que la infraestructura deportiva “no hacía falta porque ya hay otro campo de fútbol” y que “ya podía estar hecho porque el alcalde lo prometió hace dos legislaturas”. Asegura que a la Deputación sí le serviría firmar una cesión por “12 o 15 años”, siempre que existiese un compromiso oficial del regidor, pero “no nos firmó ningún papel”.

