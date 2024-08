El próximo miércoles, San Mamede, será festivo local en Oia

Para este año, la Corporación Municipal de Oia acordó en pleno elegir como festivos locales el 7 de agosto, día de San Mamede, y el 20 de mayo, día de la Virxe do Mar. Tradicionalmente se vienen eligiendo estas dos festividades como días no laborables en Oia. En el caso de la Vixe do Mar no tiene día fijo, sino que se celebra el lunes siguiente a la fiesta de Pentecostés. Por su parte, la fecha del 7 de agosto se escoge teniendo en cuenta que San Mamede es el patrón de dos de las seis parroquias del municipio: la de Pedornes y la de Loureza.