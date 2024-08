Las chefs que marcaron camino en Baiona

Ya no se ponen el delantal en las cocinas que fueron su vida pero su trabajo durante décadas ante los fogones contribuyó de forma decisiva al desarrollo turístico de Baiona. Lola do Peixe, como se conoce popularmente a Dolores Barreiro en la villa, y Mary Carmen Ratel sacaron adelante con sus familias los restaurantes O Mosquito y Naveira, respectivamente. Las dos forman parte de una saga de hosteleros a la que sus hijos dan continuidad con gran éxito. Heredaron los negocios que sus antepasados fundaron como tabernas de marineros y les dieron el impulso que los convirtió en los referentes de la gastronomía local que son hoy. Por todo ello recogerán mañana lunes a las 12.00, acompañadas de sus sucesores, la Carabela de Oro de Baiona. Distinción que la Corporación municipal acordó concederles hace ya más de un año y que les entregará en un acto previsto a las 12.00, dentro de la programación de la última jornada de las fiestas de la Anunciada.

Con gran orgullo reciben las dos este reconocimiento al esfuerzo de tantos años, aunque ni una ni otra dudan en atribuir los méritos a sus antecesoras que “tanto lucharon”. “A mis abuelas, mi madre y mis tías y a mi marido y a toda la familia” se lo dedica Mary Carmen. A sus tíos, los fundadores, “que las pasaron negras”, se lo brinda Lola. Las dos coinciden en que “hoy se trabaja más”, pero quizás con mayores comodidades. No se olvida Mary Carmen de cuando “había que carretear el agua y calentarla para que se duchasen los huéspedes”.

Lola ha cumplido ya los 95 y lleva más de dos décadas jubilada, aunque no tendría “ningún problema” en remangarse para echar una mano si hiciese falta. No será necesario porque ahora se ocupa su hijo Rafael Pereira de la pensión y en el restaurante han tomado las riendas empleados “de toda la vida”.

Un nombre elegido por los clientes

Echa la vista atrás y recuerda cuando empezó a trabajar con su tía con solo 7 años, no mucho después de aquel 1923 en que nació el ya centenario O Mosquito en la Rúa do Reloxo, aunque se mudó poco después a Elduayen. “Lavaba loza porque no había máquinas” y ayudaba en la taberna, con ultramarinos por aquel entonces. El negocio carecía de nombre “y fueron unos marineros y albañiles que venían a tomar el vino los que se lo pusieron. Cogieron una tabla y le pintaron O Mosquito”, rememora. Aquel rudimentario cartel permaneció décadas sobre el dintel de la puerta.

A base de mucho sacrificio “fuimos subiendo de categoría” y son muchos clientes de Vigo y su área, y turistas de dentro y fuera de Galicia, los que no faltaban los fines de semana a sus citas con los famosos huevos encapotados de Lola, que hacía “más de 70” los sábados y domingos. Elaboraba “de diez a doce empanadas cada día y en verano de veinte para arriba, callos, calamares rellenos... Ahora lo que hago es descansar”. Y bien que se lo merece.

Lola Naveira y sus hermanas, "unas trabajadoras natas"

Mary Carmen tampoco paraba en el establecimiento que puso a funcionar en 1943 su abuela, Lola Naveira Marcote, con tres hermanas: Matilde, Rosa y Ramona. “Unas trabajadoras natas”, asegura. “Empezó como una taberna para los marineros y luego se transformó en casa de comidas y se alquilaban habitaciones en la planta de arriba con pensión completa”, explica. “Después lo cogió mi madre, Carmen López Naveira, y su hermana Lola”, repasa, hasta que se hicieron cargo ella y su marido, José Goce, recordado como Tito Naveira, en los años setenta del pasado siglo. Sus hijos les ayudaron desde muy jóvenes. “Se trabajaba muy duro, sobre todo en verano”, subraya.

Ella puso las bases –“gracias a los trabajadores que nos ayudaron”, deja claro– del negocio que dirige desde hace doce años el benjamín de la familia, Manuel, con su mujer, Loly Gómez, la cuarta generación de la saga.Todo un símbolo de la gastronomía especializado en pescado, marisco y arroces que atiende a más de 500 clientes a diario en temporada alta.

Lazo de Honra para Pepe Costas a título póstumo La Corporación entregará también mañana lunes 5 el Lazo de Honra del Concello a título póstumo a Pepe Costas, el comunicador que ponía voz a cada evento en la villa real y música en recordadas discotecas de la comarca, fallecido el 8 de noviembre de 2021 a los 71 años. El acto tendrá lugar en el salón de plenos a las 20.00.

