“El Son da Muralla es el festival que me vio nacer como dj profesional”

DJ Charlie lleva más de dos décadas desempeñando su papel en la cabina de diversas discotecas como residente, compaginando esta faceta con la de locutor de radio. A partir de 2009, se ha dedicado a realizar actuaciones cada fin de semana en diferentes puntos de Galicia y fuera de ella. Mañana regresa a Salvaterra de Miño como parte del cartel del XXIII Son da Muralla, siendo el DJ que más veces ha actuado en el festival con un total de 21 ediciones.

–¿Qué características le representan como profesional?

–Lo más destacable es que pincho para la gente, trabajo para que mi público disfrute. Además, hago una gran variación de música para que personas de todos los estilos puedan implicarse en mi sesión, aunque suelo decantarme por poner música dance. Otro rasgo a destacar sería la interacción con el público, ya que me gusta estar con micrófono en mano y animar a la gente.

–El Son da Muralla es una cita recurrente en su agenda, ¿cómo definiría su paso por este festival?

–Los dos únicos años que no participé fueron en la primera edición, ya que era un festival que estaba iniciándose en el que pinchó solo una persona, y en la séptima porque no estaba en Galicia. Para la segunda edición ya querían hacer un evento más grande y, como era uno de los DJs jóvenes de la zona que comenzaba a despuntar más, me llamaron para formar parte del cartel. Tras esta primera actuación fueron contactando conmigo hasta ahora, que también estoy aportando mi ayuda en la programación y la confección del cartel. El Son da Muralla es el festival que prácticamente me vio nacer como dj y yo crecí con él hasta el gran evento en el que se ha convertido.

"En las primeras ediciones había entre 1.000 y 2.000 personas y es increíble como a día de hoy el público se ha multiplicado por diez"

–¿Cómo ha vivido este crecimiento profesional en conjunto?

–Me acuerdo de las primeras ediciones en las que había entre 1.000 y 2.000 personas y es increíble como a día de hoy se ha multiplicado por diez el público. De hecho, en un momento se tuvo que cambiar la orientación de la cabina, porque ya no había espacio para más gente, e incluso hubo que ampliar el recinto. Como DJ ya residente que aporta su grano de arena observar que cada año viene más gente y que los carteles también crecen en calidad es todo un orgullo. Para mí es como si fuera mi casa después de tantas ediciones.

–En referencia al cartel de esta edición, ¿qué artistas destacaría?

–Este año está uno de los grandes DJ europeos y a nivel mundial, Kurd Maverick, que para mí es un orgullo compartir cartel con él porque es un nombre muy importante que ha pinchado en las mejores cadenas del mundo. A nivel nacional destacaría a Dany BPM, que es uno de los DJs más reconocidos, que hace música de baile y remixes que se escuchan en un montón de discotecas.

