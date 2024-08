Segundas fiestas de verano sin atracciones en Baiona

Las fiestas de la Anunciada de Baiona se celebrarán este fin de semana, del 2 al 5 de agosto, sin coches de choque, ni saltamontes, ni tiovivos, ni hinchables, ni camas elásticas, ni tómbolas, ni barracas de tiro, ni puestos de algodón de azúcar... La desangelada imagen de A Palma y su entorno durante las celebraciones del Carmen se repetirá en la real villa 15 días después. Los feriantes se niegan a montar las atracciones y casetas también en las patronales. La razón, las tasas de ocupación de la vía pública que les exige el Concello, que consideran “desorbitadas y abusivas”. Una treintena de afectados se manifestaron ayer, por segundo día consecutivo, ante la casa consistorial. “Queremos trabajar”, clamaron tanto de viva voz como en las pancartas, con silbatos y bocinas para hacerse oír.

La ordenanza de regula los precios por instalar casetas establece 5 euros por metro cuadrado y día y está aprobada desde 2012, según alega el propio alcalde, Jesús Vázquez Almuiña. Pero la realidad es que jamás se aplicó y los negocios afectados pagaban “mucho menos” hasta ahora, aseguran sus propietarios. “Nosotros abonamos entre 1.500 y 1.800 euros por el Saltamontes el año pasado y ahora nos piden más de 4.000”, explicaba su propietario, Antoni Dordi, a modo de ejemplo. “Es inasumible. A una pista de coches de choque le saldría a más de 6.000 euros montar en Baiona y a eso hay que sumar los camiones, los generadores, los papeleos...”, advertía Ángel Gutiérrez, presidente de la Unión de Industriales Feriantes de España (UIFE).

"El año pasado pagamos 1.800 y este año nos piden más de 4.000", se queja el dueño del Saltamontes

Hasta ahora “todo el mundo venía con un precio cerrado, ni se fijaban en los metros y todo el mundo feliz y contento”, recuerda el representante del sector. El cambio se produjo con los recientes festejos en honor a la Virgen del Carmen, que el Concello organizó por primera vez este año tras hacerlo tradicionalmente la gente del mar. Según explicó ayer el regidor, fue necesario reducir el espacio que ocupan las barracas para “proteger el patrimonio público y garantizar la seguridad ciudadana”. El gobierno municipal prefirió e dejar el recientemente reformado paseo Pinzón libre de instalaciones con el fin de evitar desperfectos, señaló Almuiña.

"Las tasas son las mismas desde 2012", afirma Almuiña

A ello hubo que añadir que la actuación de Panorama el día 17 de julio, cuya logística –tanto la propia de la orquesta como la del operativo de seguridad–, requiere más metros que una verbena habitual. Pese a todo ello, ambas partes habían llegado a un acuerdo sobre la superficie que volvió a romperse cuando se pasó a hablar de los costes, “imposibles de asumir” para los feriantes.

Más caro que en la Peregrina

“Estamos hablando de precios más caros que los de la Peregrina de Pontevedra, que es una capital donde el Ayuntamiento nos facilita conexión eléctrica y de agua. Con estas condiciones, en Baiona tendríamos que subir las fichas a 15 euros y no vamos a decirle a ningún padre de familia que pague ese dinero por subir a los niños a una atracción”, lamenta Ángel Gutiérrez, que recuerda al gobierno municipal que “el dinero no lo es todo”. “Lo que queremos los feriantes es trabajar y llevar la alegría a los niños, como hemos hecho toda la vida”. Son, recuerda, “generaciones de las mismas familias las que llevan décadas yendo a Baiona”. Muchos de ellos se encuentran acampados en Porto do Molle tras trabajar en los últimos días en las fiestas de Praia América.

"Con estas condiciones, en Baiona tendríamos que subir las fichas a 15 euros", indica el presidente de la Unión de Industriales Feriantes de España

Tras manifestarse durante la mañana de ayer ante el consistorio, algunos albergaban la esperanza de resolver todavía el asunto a lo largo del día de hoy si el gobierno municipal diese marcha atrás para llegar a un acuerdo. Pero los dirigentes locales remitieron un comunicado por la tarde para zanjar la cuestión e “informar sobre las razones por las cuales no habrá atracciones en las fiestas patronales este año, tanto en las ya celebradas en honor a la Virgen del Carmen como en las de la Anunciada”.

En el escrito aseguran haber mostrado “desde el primer momento un claro interés en que los feriantes participaran en ambas fiestas” y que para ello se celebraron “diversas reuniones con sus representantes, la última el 30 de julio”, este martes. Pero no fue posible llegar a un acuerdo. “Las líneas rojas para este equipo de gobierno son la seguridad y el cumplimiento de las obligaciones de pago por ocupación de espacio público y la protección del patrimonio”, subrayan.

Suscríbete para seguir leyendo